https://ria.ru/20230506/obstrel-1870240226.html
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.05.2023
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Во время обстрела Петровского района Донецка 155 миллиметровыми снарядами натовского образца погибла женщина 1976 года рождения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:48
2023-05-06T21:48
2023-05-06T21:48
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Во время обстрела Петровского района Донецка 155 миллиметровыми снарядами натовского образца погибла женщина 1976 года рождения, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел велся украинскими войсками со стороны населенного пункта Максимильяновка. Под обстрел попал дом по адресу улица Ингулецкая, 2. На месте обстрела работают правоохранители и представители экстренных служб. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, нато, донецк, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, НАТО, Донецк, США, Украина
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка ВСУ