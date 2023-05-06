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Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870240226.html
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 06.05.2023
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка
Во время обстрела Петровского района Донецка 155 миллиметровыми снарядами натовского образца погибла женщина 1976 года рождения, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:48
2023-05-06T21:48
специальная военная операция на украине
происшествия
нато
донецк
сша
украина
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Во время обстрела Петровского района Донецка 155 миллиметровыми снарядами натовского образца погибла женщина 1976 года рождения, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел велся украинскими войсками со стороны населенного пункта Максимильяновка. Под обстрел попал дом по адресу улица Ингулецкая, 2. На месте обстрела работают правоохранители и представители экстренных служб. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, нато, донецк, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, НАТО, Донецк, США, Украина
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка

Мирная жительница погибла при обстреле Петровского района Донецка ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Во время обстрела Петровского района Донецка 155 миллиметровыми снарядами натовского образца погибла женщина 1976 года рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел велся украинскими войсками со стороны населенного пункта Максимильяновка. Под обстрел попал дом по адресу улица Ингулецкая, 2.
На месте обстрела работают правоохранители и представители экстренных служб.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНАТОДонецкСШАУкраина
 
 
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