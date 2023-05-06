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Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870226734.html
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 19.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:00
2023-05-06T20:00
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 19:45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.В представительстве добавили, что по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров. По населенному пункту Владимировка в ДНР украинскими войсками выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 19:45 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
В представительстве добавили, что по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили 3 снаряда калибра 155 миллиметров. По населенному пункту Владимировка в ДНР украинскими войсками выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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