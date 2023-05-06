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ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870223722.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:50
2023-05-06T19:50
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 19.35 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html
макеевка
донецк
украина
россия
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макеевка, донецк, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 19.35 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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