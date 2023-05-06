https://ria.ru/20230506/obstrel-1870223722.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 06.05.2023

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:50

2023-05-06T19:50

2023-05-06T19:50

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 19.35 выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 19.35 (совпадает с мск. - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html

макеевка

донецк

украина

россия

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика