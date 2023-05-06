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Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Новая Каховка Херсонской области вечером в субботу находится под массированным обстрелом украинских войск, он ведется по объектам инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:41

2023-05-06T19:41

2023-05-06T19:41

специальная военная операция на украине

жкх

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

в мире

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Новая Каховка Херсонской области вечером в субботу находится под массированным обстрелом украинских войск, он ведется по объектам инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Цель украинских войск - создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа, отмечено в сообщении. Новая Каховка ежедневно подвергается массированным обстрелам, город и села из-за повреждений объектов энергетики остаются длительное время без электроснабжения, воды и водоотведения.

новая каховка

каховка

херсонская область

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жкх, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область