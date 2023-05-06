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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Новая Каховка Херсонской области вечером в субботу находится под массированным обстрелом украинских войск, он ведется по объектам инфраструктуры, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:41
2023-05-06T19:41
2023-05-06T19:41
специальная военная операция на украине
жкх
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вооруженные силы украины
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Новая Каховка Херсонской области вечером в субботу находится под массированным обстрелом украинских войск, он ведется по объектам инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале администрации города. "Новая Каховка и населённые пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ. С 18.30 украинские боевики намеренно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Цель украинских войск - создать гуманитарную катастрофу на территории городского округа, отмечено в сообщении. Новая Каховка ежедневно подвергается массированным обстрелам, город и села из-за повреждений объектов энергетики остаются длительное время без электроснабжения, воды и водоотведения.
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Власти: украинские войска обстреливают объекты инфраструктуры в Новой Каховке