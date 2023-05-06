https://ria.ru/20230506/obstrel-1870220602.html

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023

ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку

Украинские войска с 17.40 по 19.10 (совпадает с мск) выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:33

2023-05-06T19:33

2023-05-06T19:33

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

сцкк

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17.40 по 19.10 (совпадает с мск) выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html

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донецк, куйбышевский район, сцкк, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины