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ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870220602.html
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку
Украинские войска с 17.40 по 19.10 (совпадает с мск) выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:33
2023-05-06T19:33
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
сцкк
украина
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17.40 по 19.10 (совпадает с мск) выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230506/raketa-1870214334.html
донецк
куйбышевский район
украина
донецкая народная республика
россия
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донецк, куйбышевский район, сцкк, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 18 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска с 17.40 по 19.10 (совпадает с мск) выпустили еще 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.50 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.00 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районСЦККУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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