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ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек - РИА Новости, 06.05.2023
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11:47 06.05.2023 (обновлено: 12:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/obstrel-1870134981.html
ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек
ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек
Украинские войска вновь открыли огонь по приграничному городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:47
2023-05-06T12:51
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по приграничному городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось СМС-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", — написал он.По словам губернатора, на месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Дополнительную информацию он пообещал сообщить позже.Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживает около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны украинских войск. Так, в конце марта из-за обстрела там загорелся торговый центр, пострадали три человека.На всей территории всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ города Шебекино пострадал один человек

© Фото : Настоящий Гладков TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по приграничному городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось СМС-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", — написал он.
По словам губернатора, на месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Дополнительную информацию он пообещал сообщить позже.
Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживает около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны украинских войск. Так, в конце марта из-за обстрела там загорелся торговый центр, пострадали три человека.
На всей территории всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.
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ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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