https://ria.ru/20230506/obstrel-1870134981.html

ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек

ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек - РИА Новости, 06.05.2023

ВСУ обстреляли белгородский город Шебекино, пострадал один человек

Украинские войска вновь открыли огонь по приграничному городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:47

2023-05-06T11:47

2023-05-06T12:51

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по приграничному городу Шебекино в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось СМС-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительной информации, есть один пострадавший", — написал он.По словам губернатора, на месте находятся глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Дополнительную информацию он пообещал сообщить позже.Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживает около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны украинских войск. Так, в конце марта из-за обстрела там загорелся торговый центр, пострадали три человека.На всей территории всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870133581.html

шебекино

белгородская область

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Екатерина Зайцева

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков