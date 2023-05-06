Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, украинские войска с 9.15 по 10.00 выпустили 15 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Петровскому и Киевскому районам Донецка, а также Никитовскому району Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.