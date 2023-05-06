https://ria.ru/20230506/obstrel-1870108805.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:01

2023-05-06T09:01

2023-05-06T09:01

донецк

горловка

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 8.20 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230506/obstrely-1870094990.html

донецк

горловка

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, горловка, украина, сцкк, нато