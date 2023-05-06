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Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstanovka-1870200732.html
Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой
Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой - РИА Новости, 06.05.2023
Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:31
2023-05-06T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марк милли
валерий залужный
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. "Поддерживаю устойчивый диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - написал он. Как заявил Залужный, он проинформировал Милли об обстановке на фронте и подготовке к дальнейшим шагам украинских войск, а также поблагодарил коллегу за очередной пакет военной помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html
https://ria.ru/20230503/vsu-1869470745.html
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в мире, украина, сша, марк милли, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марк Милли, Валерий Залужный
Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой

Главком ВСУ Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Марком Милли

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.
"Поддерживаю устойчивый диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Вчера, 17:22
Как заявил Залужный, он проинформировал Милли об обстановке на фронте и подготовке к дальнейшим шагам украинских войск, а также поблагодарил коллегу за очередной пакет военной помощи Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМарк МиллиВалерий Залужный
 
 
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