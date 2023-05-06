https://ria.ru/20230506/obstanovka-1870200732.html

Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой

Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой - РИА Новости, 06.05.2023

Главком ВСУ обсудил обстановку на фронте с американским коллегой

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:31

2023-05-06T17:31

2023-05-06T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

марк милли

валерий залужный

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. "Поддерживаю устойчивый диалог с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли", - написал он. Как заявил Залужный, он проинформировал Милли об обстановке на фронте и подготовке к дальнейшим шагам украинских войск, а также поблагодарил коллегу за очередной пакет военной помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html

https://ria.ru/20230503/vsu-1869470745.html

украина

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в мире, украина, сша, марк милли, валерий залужный