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Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят - РИА Новости, 06.05.2023
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят
Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:14
2023-05-06T19:14
2023-05-06T19:14
россия
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
нижегородская область
владимир колокольцев
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области", – сказала Волк.По ее словам, к награде будут представлены трое полицейских из Нижегородской области: подполковник Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов и лейтенант Дмитрий Воеводин. Именно они обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля."Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время", – добавила Волк.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
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россия, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, нижегородская область, владимир колокольцев
Россия, Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Нижегородская область, Владимир Колокольцев
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят
Колокольцев наградит полицейских, отличившихся при раскрытии покушения на Прилепина
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области", – сказала Волк.
По ее словам, к награде будут представлены трое полицейских из Нижегородской области: подполковник Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов
и лейтенант Дмитрий Воеводин. Именно они обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля.
"Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время", – добавила Волк.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин
.
Биография Захара Прилепина