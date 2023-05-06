Рейтинг@Mail.ru
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/nagrada-1870217478.html
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят - РИА Новости, 06.05.2023
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят
Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:14
2023-05-06T19:14
россия
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
нижегородская область
владимир колокольцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185704_0:74:1740:1053_1920x0_80_0_0_eb7c4ee1dd1e9da99eaeb2d5742b4360.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области", – сказала Волк.По ее словам, к награде будут представлены трое полицейских из Нижегородской области: подполковник Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов и лейтенант Дмитрий Воеводин. Именно они обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля."Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время", – добавила Волк.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185704_69:0:1558:1117_1920x0_80_0_0_7f66ea3988bb016dfb04af047b0eb456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, нижегородская область, владимир колокольцев
Россия, Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Нижегородская область, Владимир Колокольцев
Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят

Колокольцев наградит полицейских, отличившихся при раскрытии покушения на Прилепина

© СК РФСледователь на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
Следователь на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
© СК РФ
Следователь на месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области", – сказала Волк.
По ее словам, к награде будут представлены трое полицейских из Нижегородской области: подполковник Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов и лейтенант Дмитрий Воеводин. Именно они обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля.
"Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время", – добавила Волк.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
РоссияПроисшествияПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинНижегородская областьВладимир Колокольцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала