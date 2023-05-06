https://ria.ru/20230506/nagrada-1870217478.html

Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят

Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят - РИА Новости, 06.05.2023

Полицейских, участвовавших в раскрытии покушения на Прилепина, наградят

Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:14

2023-05-06T19:14

2023-05-06T19:14

россия

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

нижегородская область

владимир колокольцев

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава МВД РФ Колокольцев решил наградить полицейских, отличившихся при раскрытии теракта в отношении писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Владимир Колокольцев принял решение наградить полицейских, отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области", – сказала Волк.По ее словам, к награде будут представлены трое полицейских из Нижегородской области: подполковник Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов и лейтенант Дмитрий Воеводин. Именно они обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля."Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан министром внутренних дел РФ в ближайшее время", – добавила Волк.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

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россия, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, нижегородская область, владимир колокольцев