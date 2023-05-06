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Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии - РИА Новости, 06.05.2023
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19:14 06.05.2023 (обновлено: 20:04 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/mototsikly-1870217339.html
Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии
Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии - РИА Новости, 06.05.2023
Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии
Участники стартовавшего в четверг в Чехии мотопробега ко Дню Победы над фашизмом посетили мемориальные комплексы в Словакии, сообщили в субботу организаторы... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:14
2023-05-06T20:04
в мире
словакия
чехия
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Участники стартовавшего в четверг в Чехии мотопробега ко Дню Победы над фашизмом посетили мемориальные комплексы в Словакии, сообщили в субботу организаторы акции словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в социальных сетях. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" 4 мая отправились в мотопробег в преддверии Дня Победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, чтобы почтить память погибших солдат. Пунктом отправления стал чешский город Фридек-Мистек, 5 мая активисты посетили мемориальный комплекс в чешском Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Вечером этого же дня они прибыли в столицу Словакии, где провели памятное мероприятие у мемориала Славин, установленного в честь солдат Советской армии, павших за освобождение Братиславы. В субботу участники мотопробега посетили мемориал в словацком городе Нитра. После чего они прибыли в еще один город в Словакии Банска-Бистрица, где в месте проведения памятного мероприятия их встретили больше 10 человек с флагами Украины, Европейского союза и провокационным плакатом, но это не помешало тому, чтобы акция состоялась. Активисты планируют посетить всего больше 10 населенных пунктов в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. Автопробег продлится до 8 мая включительно. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах. Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
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в мире, словакия, чехия, брно, день победы
В мире, Словакия, Чехия, Брно, День Победы
Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии

Словацкие мотоциклисты "Брат за брата" продолжают мотопробег в честь Дня Победы

© Фото : BRAT za BRATAУчастники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Банска-Бистрица, Словакия
Участники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Банска-Бистрица, Словакия - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : BRAT za BRATA
Участники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Банска-Бистрица, Словакия
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Участники стартовавшего в четверг в Чехии мотопробега ко Дню Победы над фашизмом посетили мемориальные комплексы в Словакии, сообщили в субботу организаторы акции словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в социальных сетях.
Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" 4 мая отправились в мотопробег в преддверии Дня Победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, чтобы почтить память погибших солдат. Пунктом отправления стал чешский город Фридек-Мистек, 5 мая активисты посетили мемориальный комплекс в чешском Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Вечером этого же дня они прибыли в столицу Словакии, где провели памятное мероприятие у мемориала Славин, установленного в честь солдат Советской армии, павших за освобождение Братиславы.
© Фото : BRAT za BRATAУчастники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Нитра, Словакия
Участники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Нитра, Словакия - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : BRAT za BRATA
Участники мотопробега ко Дню Победы над фашизмом в городе Нитра, Словакия
В субботу участники мотопробега посетили мемориал в словацком городе Нитра. После чего они прибыли в еще один город в Словакии Банска-Бистрица, где в месте проведения памятного мероприятия их встретили больше 10 человек с флагами Украины, Европейского союза и провокационным плакатом, но это не помешало тому, чтобы акция состоялась.
Активисты планируют посетить всего больше 10 населенных пунктов в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. Автопробег продлится до 8 мая включительно.
На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах.
Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.
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