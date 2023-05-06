https://ria.ru/20230506/mototsikly-1870217339.html

Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии

Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии - РИА Новости, 06.05.2023

Мотопробег ко Дню Победы, стартовавший в Чехии, продолжается в Словакии

Участники стартовавшего в четверг в Чехии мотопробега ко Дню Победы над фашизмом посетили мемориальные комплексы в Словакии, сообщили в субботу организаторы... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:14

2023-05-06T19:14

2023-05-06T20:04

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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Участники стартовавшего в четверг в Чехии мотопробега ко Дню Победы над фашизмом посетили мемориальные комплексы в Словакии, сообщили в субботу организаторы акции словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" в социальных сетях. Словацкие мотоциклисты объединения "Брат за брата" 4 мая отправились в мотопробег в преддверии Дня Победы над фашизмом по городам Словакии и Чехии, чтобы почтить память погибших солдат. Пунктом отправления стал чешский город Фридек-Мистек, 5 мая активисты посетили мемориальный комплекс в чешском Брно в честь погибших при освобождении города и его окрестностей советских солдат. Вечером этого же дня они прибыли в столицу Словакии, где провели памятное мероприятие у мемориала Славин, установленного в честь солдат Советской армии, павших за освобождение Братиславы. В субботу участники мотопробега посетили мемориал в словацком городе Нитра. После чего они прибыли в еще один город в Словакии Банска-Бистрица, где в месте проведения памятного мероприятия их встретили больше 10 человек с флагами Украины, Европейского союза и провокационным плакатом, но это не помешало тому, чтобы акция состоялась. Активисты планируют посетить всего больше 10 населенных пунктов в Словакии, где они возложат венки к мемориалам красноармейцев. Автопробег продлится до 8 мая включительно. На сайте объединения отмечается, что подобные мероприятия организовываются активистами для сохранения исторической памяти, в том числе, о героях-красноармейцах. Словакия отмечает государственный праздник День Победы над фашизмом 8 мая, он является в стране выходным днем.

https://ria.ru/20230505/polk-1870050705.html

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в мире, словакия, чехия, брно, день победы