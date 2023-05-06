https://ria.ru/20230506/most-1870119967.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.05.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
Власти Крыма сообщили в Telegram-канале о возобновлении движения по Крымскому мосту. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:19
2023-05-06T10:19
2023-05-06T10:19
олег крючков
россия
республика крым
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ЯЛТА, 6 мая - РИА Новости. Власти Крыма сообщили в Telegram-канале о возобновлении движения по Крымскому мосту. Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено утром в субботу по техническим причинам, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта региона Николая Лукашенко. "Движение по Крымскому мосту возобновлено", - сообщил минтранс Крыма. Информацию о возобновлении движения подтвердили журналистам в пресс-службе Упрдор "Тамань".
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олег крючков, россия, республика крым
Олег Крючков, Россия, Республика Крым
Движение по Крымскому мосту возобновили
Власти Крыма сообщили о возобновлении движения по Крымскому мосту