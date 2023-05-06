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В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ - РИА Новости, 06.05.2023
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15:53 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/moskva-1870181130.html
В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ
В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ - РИА Новости, 06.05.2023
В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ
Указатели и информационные поля с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны установили в Москве ко Дню Победы, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:53
2023-05-06T15:53
общество
сергей собянин
день победы
москва
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указатели и информационные поля с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны установили в Москве ко Дню Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, QR-коды подскажут кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои. Он отметил, что историко-патриотическая навигация появилась в столице к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году планируется разместить на улицах Москвы 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, они будут вести к объектам, посвященным знаковым событиям в истории страны, добавил мэр.
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общество, сергей собянин, день победы, москва, россия
Общество, Сергей Собянин, День Победы, Москва, Россия
В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ

Собянин: указатели в честь героев ВОВ установили в Москве ко Дню Победы

© Фото : пресс-служба Мэра Москвы Сергея СобянинаВ честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами
В честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра Москвы Сергея Собянина
В честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указатели и информационные поля с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны установили в Москве ко Дню Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"В честь героев и событий Великой Отечественной войны установили ко Дню Победы еще десять городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами... Если на них навести камеру смартфона, откроется страница с фотографиями, историями жизни, описанием невероятных подвигов наших героев", - написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, QR-коды подскажут кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои. Он отметил, что историко-патриотическая навигация появилась в столице к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото : пресс-служба Мэра Москвы Сергея СобянинаВ честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами
В честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра Москвы Сергея Собянина
В честь героев и событий Великой Отечественной войны в Москве еще 10 городских указателей и 87 информационных полей с QR-кодами
В этом году планируется разместить на улицах Москвы 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, они будут вести к объектам, посвященным знаковым событиям в истории страны, добавил мэр.
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