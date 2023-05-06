https://ria.ru/20230506/moskva-1870181130.html

В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ

В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ - РИА Новости, 06.05.2023

В Москве ко Дню победы установили указатели в честь героев ВОВ

Указатели и информационные поля с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны установили в Москве ко Дню Победы, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:53

2023-05-06T15:53

2023-05-06T15:53

общество

сергей собянин

день победы

москва

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Указатели и информационные поля с QR-кодами в честь героев и событий Великой Отечественной войны установили в Москве ко Дню Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, QR-коды подскажут кратчайший маршрут к памятнику, мемориалу, бюсту или дому, где в прошлом жили или работали герои. Он отметил, что историко-патриотическая навигация появилась в столице к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году планируется разместить на улицах Москвы 74 указателя и 590 информационных полей с QR-кодами, они будут вести к объектам, посвященным знаковым событиям в истории страны, добавил мэр.

https://ria.ru/20230506/moskva-1870170282.html

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общество, сергей собянин, день победы, москва, россия