https://ria.ru/20230506/moskva-1870170282.html

В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы

В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2023

В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:56

2023-05-06T14:56

2023-05-06T14:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

день победы

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы