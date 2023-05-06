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В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2023
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:56
2023-05-06T14:56
2023-05-06T14:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
день победы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что на время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы
Заммэра Бирюков: в Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Сегодня пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 56 лет он на боевом посту. Профилактика занимает примерно 40 минут", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что на время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной.
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"Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников столичного газового хозяйства. Они ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание.
Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
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