https://ria.ru/20230506/mongoliya-1870125240.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в воскресенье в столице Монголии
Акция "Бессмертный полк" пройдет в воскресенье в столице Монголии - РИА Новости, 06.05.2023
Акция "Бессмертный полк" пройдет в воскресенье в столице Монголии
Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в воскресенье, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия руководитель читинского филиала фонда... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:56
2023-05-06T10:56
2023-05-06T10:57
в мире
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в воскресенье, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия руководитель читинского филиала фонда "Добровольцы Донбасса" Андрей Петров. Шествие в Улан-Баторе начнется в воскресенье в 10 утра по местному времени (5.00 мск), участники акции пройдут по площади имени Жукова и ее окрестностям, сообщил Петров. "В Монголии есть общественная организация, которая называется "Друзья Новороссии", там очень много монголов, которые учились, жили в Советском Союзе, проживали на территории Донбасса", - рассказал Петров. По его словам, именно члены организации, в которой состоят несколько тысяч человек, помогли организовать проведение акции "Бессмертный полк" в Улан-Баторе, получив разрешение местной администрации. "В России сейчас "Бессмертный полк" невозможно провести из соображений безопасности, поэтому <…> вот в Улан-Баторе (проводим)", - сказал Петров. Как отметил инициатор акции, правительство Монголии понимает, что в стране много людей, которые хотят дружественных отношений с Россией, поэтому дали разрешение на проведение акции. Петров также отметил поддержку посольства России в Монголии. "Надеюсь, что на следующий год мы приедем сюда гораздо большей делегацией, со всех регионов", - сказал Петров. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230505/polk-1870050705.html
https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html
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в мире, монголия, улан-батор, день победы
В мире, Монголия, Улан-Батор, День Победы
Акция "Бессмертный полк" пройдет в воскресенье в столице Монголии
Глава филиала фонда Петров: акция "Бессмертный полк" пройдет в Улан-Баторе в воскресенье
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет в столице Монголии Улан-Баторе в воскресенье, сообщил РИА Новости инициатор мероприятия руководитель читинского филиала фонда "Добровольцы Донбасса" Андрей Петров.
Шествие в Улан-Баторе начнется в воскресенье в 10 утра по местному времени (5.00 мск), участники акции пройдут по площади имени Жукова и ее окрестностям, сообщил Петров.
В Берлине пройдет шествие "Бессмертного полка"
"В Монголии есть общественная организация, которая называется "Друзья Новороссии", там очень много монголов, которые учились, жили в Советском Союзе, проживали на территории Донбасса", - рассказал Петров.
По его словам, именно члены организации, в которой состоят несколько тысяч человек, помогли организовать проведение акции "Бессмертный полк" в Улан-Баторе, получив разрешение местной администрации.
"В России
сейчас "Бессмертный полк" невозможно провести из соображений безопасности, поэтому <…> вот в Улан-Баторе (проводим)", - сказал Петров.
Как отметил инициатор акции, правительство Монголии понимает, что в стране много людей, которые хотят дружественных отношений с Россией, поэтому дали разрешение на проведение акции. Петров также отметил поддержку посольства России в Монголии.
"Надеюсь, что на следующий год мы приедем сюда гораздо большей делегацией, со всех регионов", - сказал Петров.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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