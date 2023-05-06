https://ria.ru/20230506/miting-1870204179.html
На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек
На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек - РИА Новости, 06.05.2023
На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек
Около одной тысячи человек вместо анонсированных организаторами 50 тысяч принимают участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:46
2023-05-06T17:46
2023-05-06T17:46
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сша
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ПРАГА, 6 мая - РИА Новости. Около одной тысячи человек вместо анонсированных организаторами 50 тысяч принимают участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, который проходит под лозунгом "Интересы Чехии на первом месте", сообщило сетевое издание Idnes. "Нынешний политический режим хуже предыдущего, для властей сейчас важнее, что им скажут политики в Европе или США, чем собственные интересы республики", - заявил организатор акции Ладислав Врабел, поддержанный скандированием собравшихся "Правительство в отставку!", отмечается в сообщении. Многие присутствующие держат флаги Чехии, но среди них мелькают также флаги социалистической Чехословакии и даже СССР. Большинство собравшихся в пенсионном возрасте, но встречаются и молодые люди. Один из демонстрантов держит плакат "Нет американским базам в Чехии", рядом проходит сбор подписей под петицией против баз США в стране, хотя глава минобороны Яна Чернохова заявила на минувшей неделе, что таковые не предполагаются даже только что подписанным соглашением между Чехией и США о сотрудничестве в сфере обороны. Врабел похвалился в своем выступлении тем, что в конце апреля попал под суд. "Главный дезинформатор страны", как называют его чешские СМИ, был приговорен судом района Прага 1 к условному тюремному заключению сроком на четыре месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии. На большом телеэкране рядом с трибуной изображен номер банковского счета, на который собравшиеся, по замыслу организаторов, могли бы перечислять финансовые средства для "изменения коррумпированной республики в самостоятельную, независимую и успешно развивающуюся страну". При этом Врабел, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклоняется от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов). На митинге запланированы также выступления экспертов в сфере энергетики, экономики, сельского хозяйства и международных отношений. Фамилии большинства из них известны, в основном, вот по таким публичным акциям или публикациям в некоторых сетевых СМИ. По окончании выступлений запланировано шествие демонстрантов по нескольким центральным улицам и возвращение на Вацлавскую площадь, где акция должна завершиться исполнением чешского гимна.
https://ria.ru/20230505/general-1869813472.html
https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
https://ria.ru/20230424/nato-1867315058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870202881_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6327bf1260957f634b7341e52ff1aa3a.jpg
Антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги
Антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги.
2023-05-06T17:46
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, прага, сша
В мире, Чехия, Прага, США
На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек
В антиправительственном митинге в Праге принимают участие около тысячи человек
ПРАГА, 6 мая - РИА Новости. Около одной тысячи человек вместо анонсированных организаторами 50 тысяч принимают участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, который проходит под лозунгом "Интересы Чехии на первом месте", сообщило сетевое издание Idnes.
"Нынешний политический режим хуже предыдущего, для властей сейчас важнее, что им скажут политики в Европе
или США
, чем собственные интересы республики", - заявил организатор акции Ладислав Врабел, поддержанный скандированием собравшихся "Правительство в отставку!", отмечается в сообщении.
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Многие присутствующие держат флаги Чехии, но среди них мелькают также флаги социалистической Чехословакии
и даже СССР
. Большинство собравшихся в пенсионном возрасте, но встречаются и молодые люди.
Один из демонстрантов держит плакат "Нет американским базам в Чехии", рядом проходит сбор подписей под петицией против баз США в стране, хотя глава минобороны Яна Чернохова
заявила на минувшей неделе, что таковые не предполагаются даже только что подписанным соглашением между Чехией и США о сотрудничестве в сфере обороны.
Врабел похвалился в своем выступлении тем, что в конце апреля попал под суд. "Главный дезинформатор страны", как называют его чешские СМИ, был приговорен судом района Прага 1 к условному тюремному заключению сроком на четыре месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ
, которая таким же образом ответила бы Чехии.
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На большом телеэкране рядом с трибуной изображен номер банковского счета, на который собравшиеся, по замыслу организаторов, могли бы перечислять финансовые средства для "изменения коррумпированной республики в самостоятельную, независимую и успешно развивающуюся страну".
При этом Врабел, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклоняется от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов).
На митинге запланированы также выступления экспертов в сфере энергетики, экономики, сельского хозяйства и международных отношений. Фамилии большинства из них известны, в основном, вот по таким публичным акциям или публикациям в некоторых сетевых СМИ.
По окончании выступлений запланировано шествие демонстрантов по нескольким центральным улицам и возвращение на Вацлавскую площадь, где акция должна завершиться исполнением чешского гимна.
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