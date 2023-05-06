https://ria.ru/20230506/miting-1870204179.html

На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек

На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек - РИА Новости, 06.05.2023

На антиправительственный митинг в Праге вышли около тысячи человек

Около одной тысячи человек вместо анонсированных организаторами 50 тысяч принимают участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:46

2023-05-06T17:46

2023-05-06T17:46

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сша

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ПРАГА, 6 мая - РИА Новости. Около одной тысячи человек вместо анонсированных организаторами 50 тысяч принимают участие в антиправительственном митинге на Вацлавской площади в центре Праги, который проходит под лозунгом "Интересы Чехии на первом месте", сообщило сетевое издание Idnes. "Нынешний политический режим хуже предыдущего, для властей сейчас важнее, что им скажут политики в Европе или США, чем собственные интересы республики", - заявил организатор акции Ладислав Врабел, поддержанный скандированием собравшихся "Правительство в отставку!", отмечается в сообщении. Многие присутствующие держат флаги Чехии, но среди них мелькают также флаги социалистической Чехословакии и даже СССР. Большинство собравшихся в пенсионном возрасте, но встречаются и молодые люди. Один из демонстрантов держит плакат "Нет американским базам в Чехии", рядом проходит сбор подписей под петицией против баз США в стране, хотя глава минобороны Яна Чернохова заявила на минувшей неделе, что таковые не предполагаются даже только что подписанным соглашением между Чехией и США о сотрудничестве в сфере обороны. Врабел похвалился в своем выступлении тем, что в конце апреля попал под суд. "Главный дезинформатор страны", как называют его чешские СМИ, был приговорен судом района Прага 1 к условному тюремному заключению сроком на четыре месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии. На большом телеэкране рядом с трибуной изображен номер банковского счета, на который собравшиеся, по замыслу организаторов, могли бы перечислять финансовые средства для "изменения коррумпированной республики в самостоятельную, независимую и успешно развивающуюся страну". При этом Врабел, как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на болезни, уклоняется от явки в суд для того, чтобы разобраться с его долгами различным кредиторам на сумму около 2 миллионов крон (около 90 тысяч долларов). На митинге запланированы также выступления экспертов в сфере энергетики, экономики, сельского хозяйства и международных отношений. Фамилии большинства из них известны, в основном, вот по таким публичным акциям или публикациям в некоторых сетевых СМИ. По окончании выступлений запланировано шествие демонстрантов по нескольким центральным улицам и возвращение на Вацлавскую площадь, где акция должна завершиться исполнением чешского гимна.

https://ria.ru/20230505/general-1869813472.html

https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html

https://ria.ru/20230424/nato-1867315058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги Антиправительственный митинг на Вацлавской площади в центре Праги. 2023-05-06T17:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, чехия, прага, сша