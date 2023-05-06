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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга - РИА Новости, 06.05.2023
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16:38 06.05.2023 (обновлено: 16:45 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870189291.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга - РИА Новости, 06.05.2023
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга
Пятнадцать человек госпитализированы после аварии в парке Оренбурга, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:38
2023-05-06T16:45
оренбург
происшествия
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии в парке Оренбурга, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что порядка 20 человек пострадали, по предварительным данным, при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге."С места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, уточнили в пресс-службе.Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.В свою очередь представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что среди пострадавших семь взрослых и восемь детей.
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
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оренбург, происшествия, россия
Оренбург, Происшествия, Россия
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга

Минздрав: 15 человек госпитализировали после аварии в парке Оренбурга

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии в парке Оренбурга, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что порядка 20 человек пострадали, по предварительным данным, при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге.
"С места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, уточнили в пресс-службе.
Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
В свою очередь представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что среди пострадавших семь взрослых и восемь детей.
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге
Вчера, 16:33
 
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