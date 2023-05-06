https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870189291.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга - РИА Новости, 06.05.2023

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших людей в парке Оренбурга

Пятнадцать человек госпитализированы после аварии в парке Оренбурга, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:38

2023-05-06T16:38

2023-05-06T16:45

оренбург

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пятнадцать человек госпитализированы после аварии в парке Оренбурга, трое из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что порядка 20 человек пострадали, по предварительным данным, при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге."С места аварии аттракциона в парке Оренбурга госпитализированы 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров, уточнили в пресс-службе.Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.В свою очередь представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что среди пострадавших семь взрослых и восемь детей.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

оренбург

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оренбург, происшествия, россия