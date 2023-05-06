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Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины - РИА Новости, 06.05.2023
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19:44 06.05.2023 (обновлено: 20:10 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/miny-1870223008.html
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины - РИА Новости, 06.05.2023
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:44
2023-05-06T20:10
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ."Способ убийства – дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал он.Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870169102.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины

Подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что использовал противотанковые мины

© СК РФДопрос Александра Пермякова. Кадр видео
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
© СК РФ
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.
Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ.
"Способ убийства – дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал он.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина
Вчера, 14:48
Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
Вчера, 15:36
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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