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Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины - РИА Новости, 06.05.2023
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:44
2023-05-06T19:44
2023-05-06T20:10
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Александр Пермяков, подозреваемый в причастности к подрыву машины Захара Прилепина заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году и въехал в РФ в прошлом году для убийства писателя.Видео с допросом Пермякова опубликовано в телеграм-канале СК РФ."Способ убийства – дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами", - сказал он.Пермяков добавил, что сожалеет о содеянном.Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870169102.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Подозреваемый в покушении на Прилепина использовал противотанковые мины
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что использовал противотанковые мины