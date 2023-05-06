https://ria.ru/20230506/malyar-1870128502.html

Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины

Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины - РИА Новости, 06.05.2023

Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины

Россия испытывает новые вооружения, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:11

2023-05-06T11:11

2023-05-06T11:34

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия испытывает новые вооружения, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения", — написала она.По словам Маляр, когда у России увеличиваются возможности, она что-то делает, когда уменьшаются — что-то ставит на паузу.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230506/obraschenie-1870094338.html

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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире