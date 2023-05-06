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Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины - РИА Новости, 06.05.2023
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11:11 06.05.2023 (обновлено: 11:34 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/malyar-1870128502.html
Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины
Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины - РИА Новости, 06.05.2023
Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины
Россия испытывает новые вооружения, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:11
2023-05-06T11:34
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия испытывает новые вооружения, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр."Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения", — написала она.По словам Маляр, когда у России увеличиваются возможности, она что-то делает, когда уменьшаются — что-то ставит на паузу.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Россия испытывает новые вооружения, утверждает Минобороны Украины

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о производстве и испытании Россией нового оружия

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия испытывает новые вооружения, заявила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Налаживают производство определенных видов вооружения, продолжают проводить испытания нового вооружения", — написала она.
По словам Маляр, когда у России увеличиваются возможности, она что-то делает, когда уменьшаются — что-то ставит на паузу.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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