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"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари - РИА Новости, 06.05.2023
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Религия
 
08:00 06.05.2023 (обновлено: 08:01 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/kumari-1870016403.html
"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари
"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари - РИА Новости, 06.05.2023
"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари
Практически каждый гость Непала хочет своими глазами увидеть Кумари — девочек, волею судьбы ставших богинями в человеческом обличье. Многим кажется, что их... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:00
2023-05-06T08:01
религия
непал
катманду
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Практически каждый гость Непала хочет своими глазами увидеть Кумари — девочек, волею судьбы ставших богинями в человеческом обличье. Многим кажется, что их жизнь — сказка. Так ли это на самом деле — в материале РИА Новости.Опасная игра в костиНа площади Дурбар в Катманду — неизменный ажиотаж. Толпы любопытных туристов и набожных паломников стекаются к небольшому трехэтажному кирпичному зданию с причудливыми резными окнами. К ним и устремлены взоры собравшихся. Люди готовы ждать целый день, а кто-то остается на ночь.Неожиданно из темноты проема проступает маленькая хрупкая фигура — девочка, одетая в красное. Взгляд отрешенный, глаза эффектно подведены черными стрелками, тянущимися до самых висков. Она ничего не говорит, не улыбается, не машет рукой. Но ее появление вызывает у толпы неподдельную радость — почти как выход папы римского на площадь Святого Петра.Неудивительно, ведь в этот момент, как верят индуисты, на вас смотрит Кумари — живое воплощение богини Таледжу. Оба эти слова означают девственность и великое женское начало.Иногда непальцам разрешают попасть внутрь дворца — оказаться в непосредственной близости небожительницы, поклониться, поцеловать ее ноги. Сделать это почитают за честь даже президент и премьер-министр страны. Иностранцам такая роскошь недоступна.Как получилось, что несмышленый ребенок стал всемогущим существом? Точно неизвестно, когда появилась эта традиция. Существует лишь красивая легенда о дружбе Таледжу с королем Непала — они встречались, обменивались мудростью, играли в кости.Но однажды то ли супруга правителя оскорбила богиню ревностью, то ли сам монарх — вожделеющим взглядом. Возмущенная Таледжу исчезла, напророчив царскому роду скорый конец.Правда, после долгих уговоров, молитв и жертвоприношений богиня смилостивилась. Пообещала королю, что он найдет ее в образе девочки из семьи Шакья — той самой, к которой принадлежал великий Будда Шакьямуни, основатель буддизма.О каком именно правителе рассказывает легенда — неясно. По мнению историков, это, скорее всего, Джайя Пракаш — последний император династии Малла, который пришел к власти в 1736-м, но вскоре его свергли. К тому же именно он воздвиг дворец на столичной площади Дурбар.Цена славыТак это или нет, но с тех пор вот уже несколько столетий девочки из рода Шакья становятся живыми богинями. Причем требования весьма строгие.Претенденткам следует обладать безупречным астрологическим гороскопом и физическими данными, которые отвечают 32 критериям. Среди них: "тело, подобное баньяну; бедра, как у оленя; грудь, как у льва; шея, как морская раковина; ресницы, как у коровы, и голос, напоминающий утку".Во взоре не должно быть ни радости, ни грусти. А главное — никаких царапин, ссадин и синяков. Считается, это нарушает духовную чистоту. Есть поверье, что будущим Кумари устраивают тест на смелость: запирают на ночь в темном храме в окружении 108 голов убитых буйволов. Но это не более чем вымысел.В действительности после отборочного тура и ритуального посвящения юная богиня переезжает жить во дворец. Просыпается всегда сама — никто не имеет права ее будить — и идет в личную ванную. Затем монах читает мантры, делает подношения — рис и цветы.После завтрака обычно приходит учитель. Никаких домашних заданий и повторения пройденного: девочка вольна выбирать, какие уроки ей интересны, а какие нет. Весь оставшийся день Кумари посвящает играм и приему посетителей.Гости трепетно следят, как богиня воспримет их просьбы и подарки. Реакция не всегда сулит благо. Например, начнет хлопать в ладоши — будешь в немилости у властей, станет копаться в предложенной еде — жди финансовых потерь. Ну а если заплачет — велика вероятность, что просителя постигнет болезнь или даже смерть. Лишь полная невозмутимость на лице — гарантия того, что мольбы будут услышаны.Нынешнюю обладательницу титула — Тришну Шакья — выбрали в 2017-м. Ей было всего три года. Многие сочтут, что для непоседливого ребенка это настоящий рай на земле: делай что угодно — и никто тебе не указ.Но родители Тришны говорили журналистам, что испытывают смешанные чувства: почетно, что дочь стала Кумари, "но есть и грусть, потому что она будет разлучена" с ними. С момента избрания богиня может видеться с семьей лишь 13 раз в году, во время религиозных праздников. Дружить с кем хочешь тоже нельзя — только с детьми прислуги.Так что за статус небожителя приходится платить, причем весьма высокую цену. Потерянный райПо достижении 12 лет Кумари лишаются статуса. В этом возрасте обычно начинаются менструации, тело оскверняется кровью — тогда богиня Таледжу, по преданию, из него выходит.Дворец нужно покинуть: это правило непреложно. Возвращение в отчий дом для семьи, конечно, радость. А вот для чада — настоящая катастрофа."Хотя родители и сестры навещали меня во дворце, привыкнуть к жизни с ними было непросто, она слишком иная. Я не представляла, как можно делить с кем-то ванную или спальню", — рассказывала в интервью Рашмила Шакья, обладательница титула с 1984-го по 1991-й.К тому же оказалось, что девушка вернулась домой абсолютно безграмотной — визиты преподавателя были чисто символическими. Так что предстояло нагнать шестилетнее отставание по всем предметам. Пришлось даже заново учиться ходить: во дворце Рашмилу носили исключительно на руках.А вот Нанимаи Шакья, утратившая божественность в далеком 1969-м, столкнулась с другой проблемой — суеверием. Непальцы долгое время считали, что человек, который взял в жены бывшую Кумари, в скором времени умрет от чахотки.Однако жизнь показала, что со всеми трудностями можно справиться. Так, Рашмила успешно окончила университет и работает программистом в международной корпорации. Нанимаи благополучно ведет бизнес, воспитывает внуков. И лишь единицы из экс-богинь не смогли выйти замуж.
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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непал, катманду, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Непал, Катманду, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари

© AP Photo / Niranjan ShresthaКумари во время фестиваля "Индра Джатра" в Катманду
Кумари во время фестиваля Индра Джатра в Катманду - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Практически каждый гость Непала хочет своими глазами увидеть Кумари — девочек, волею судьбы ставших богинями в человеческом обличье. Многим кажется, что их жизнь — сказка. Так ли это на самом деле — в материале РИА Новости.

Опасная игра в кости

На площади Дурбар в Катманду — неизменный ажиотаж. Толпы любопытных туристов и набожных паломников стекаются к небольшому трехэтажному кирпичному зданию с причудливыми резными окнами. К ним и устремлены взоры собравшихся. Люди готовы ждать целый день, а кто-то остается на ночь.
Неожиданно из темноты проема проступает маленькая хрупкая фигура — девочка, одетая в красное. Взгляд отрешенный, глаза эффектно подведены черными стрелками, тянущимися до самых висков. Она ничего не говорит, не улыбается, не машет рукой. Но ее появление вызывает у толпы неподдельную радость — почти как выход папы римского на площадь Святого Петра.
Неудивительно, ведь в этот момент, как верят индуисты, на вас смотрит Кумари — живое воплощение богини Таледжу. Оба эти слова означают девственность и великое женское начало.
Иногда непальцам разрешают попасть внутрь дворца — оказаться в непосредственной близости небожительницы, поклониться, поцеловать ее ноги. Сделать это почитают за честь даже президент и премьер-министр страны. Иностранцам такая роскошь недоступна.
CC BY 2.0 / shankar s. / One of the roads leading out of the Hanuman Dhoka Durbar Square in KathmanduХрам Кумари
Храм Кумари - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY 2.0 / shankar s. / One of the roads leading out of the Hanuman Dhoka Durbar Square in Kathmandu
Храм Кумари
Как получилось, что несмышленый ребенок стал всемогущим существом? Точно неизвестно, когда появилась эта традиция. Существует лишь красивая легенда о дружбе Таледжу с королем Непала — они встречались, обменивались мудростью, играли в кости.
Но однажды то ли супруга правителя оскорбила богиню ревностью, то ли сам монарх — вожделеющим взглядом. Возмущенная Таледжу исчезла, напророчив царскому роду скорый конец.
Правда, после долгих уговоров, молитв и жертвоприношений богиня смилостивилась. Пообещала королю, что он найдет ее в образе девочки из семьи Шакья — той самой, к которой принадлежал великий Будда Шакьямуни, основатель буддизма.
О каком именно правителе рассказывает легенда — неясно. По мнению историков, это, скорее всего, Джайя Пракаш — последний император династии Малла, который пришел к власти в 1736-м, но вскоре его свергли. К тому же именно он воздвиг дворец на столичной площади Дурбар.

Цена славы

Так это или нет, но с тех пор вот уже несколько столетий девочки из рода Шакья становятся живыми богинями. Причем требования весьма строгие.
© AP Photo / Bikas DasАудиенция у богини Кумари
Аудиенция у богини Кумари - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Bikas Das
Аудиенция у богини Кумари
Претенденткам следует обладать безупречным астрологическим гороскопом и физическими данными, которые отвечают 32 критериям. Среди них: "тело, подобное баньяну; бедра, как у оленя; грудь, как у льва; шея, как морская раковина; ресницы, как у коровы, и голос, напоминающий утку".
Во взоре не должно быть ни радости, ни грусти. А главное — никаких царапин, ссадин и синяков. Считается, это нарушает духовную чистоту. Есть поверье, что будущим Кумари устраивают тест на смелость: запирают на ночь в темном храме в окружении 108 голов убитых буйволов. Но это не более чем вымысел.
В действительности после отборочного тура и ритуального посвящения юная богиня переезжает жить во дворец. Просыпается всегда сама — никто не имеет права ее будить — и идет в личную ванную. Затем монах читает мантры, делает подношения — рис и цветы.
После завтрака обычно приходит учитель. Никаких домашних заданий и повторения пройденного: девочка вольна выбирать, какие уроки ей интересны, а какие нет. Весь оставшийся день Кумари посвящает играм и приему посетителей.
Гости трепетно следят, как богиня воспримет их просьбы и подарки. Реакция не всегда сулит благо. Например, начнет хлопать в ладоши — будешь в немилости у властей, станет копаться в предложенной еде — жди финансовых потерь. Ну а если заплачет — велика вероятность, что просителя постигнет болезнь или даже смерть. Лишь полная невозмутимость на лице — гарантия того, что мольбы будут услышаны.
© AFP 2023 / Prakash MathemaКумари, богиня Непала, в процессии по случаю фестиваля "Гходе Джатра" в Катманду
Кумари, богиня Непала в процессии по случаю фестиваля Гходе Джатра в Катманду - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Prakash Mathema
Кумари, богиня Непала, в процессии по случаю фестиваля "Гходе Джатра" в Катманду
Нынешнюю обладательницу титула — Тришну Шакья — выбрали в 2017-м. Ей было всего три года. Многие сочтут, что для непоседливого ребенка это настоящий рай на земле: делай что угодно — и никто тебе не указ.
Но родители Тришны говорили журналистам, что испытывают смешанные чувства: почетно, что дочь стала Кумари, "но есть и грусть, потому что она будет разлучена" с ними. С момента избрания богиня может видеться с семьей лишь 13 раз в году, во время религиозных праздников. Дружить с кем хочешь тоже нельзя — только с детьми прислуги.
Так что за статус небожителя приходится платить, причем весьма высокую цену.

Потерянный рай

По достижении 12 лет Кумари лишаются статуса. В этом возрасте обычно начинаются менструации, тело оскверняется кровью — тогда богиня Таледжу, по преданию, из него выходит.
Дворец нужно покинуть: это правило непреложно. Возвращение в отчий дом для семьи, конечно, радость. А вот для чада — настоящая катастрофа.
"Хотя родители и сестры навещали меня во дворце, привыкнуть к жизни с ними было непросто, она слишком иная. Я не представляла, как можно делить с кем-то ванную или спальню", — рассказывала в интервью Рашмила Шакья, обладательница титула с 1984-го по 1991-й.
© AFP 2023 / Prakash MathemaТришна Шакья c отцом Биджая Ратна Шакья направляютя в дом Кумари в Непале
Тришна Шакью c отцом Биджая Ратна Шакья направляютя в дом Кумари в Непале - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Prakash Mathema
Тришна Шакья c отцом Биджая Ратна Шакья направляютя в дом Кумари в Непале
К тому же оказалось, что девушка вернулась домой абсолютно безграмотной — визиты преподавателя были чисто символическими. Так что предстояло нагнать шестилетнее отставание по всем предметам. Пришлось даже заново учиться ходить: во дворце Рашмилу носили исключительно на руках.
А вот Нанимаи Шакья, утратившая божественность в далеком 1969-м, столкнулась с другой проблемой — суеверием. Непальцы долгое время считали, что человек, который взял в жены бывшую Кумари, в скором времени умрет от чахотки.
Однако жизнь показала, что со всеми трудностями можно справиться. Так, Рашмила успешно окончила университет и работает программистом в международной корпорации. Нанимаи благополучно ведет бизнес, воспитывает внуков. И лишь единицы из экс-богинь не смогли выйти замуж.
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