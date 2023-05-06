https://ria.ru/20230506/kumari-1870016403.html

"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари

"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари - РИА Новости, 06.05.2023

"Им кланяются даже президенты". Кто такие непальские Кумари

Практически каждый гость Непала хочет своими глазами увидеть Кумари — девочек, волею судьбы ставших богинями в человеческом обличье. Многим кажется, что их... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:00

2023-05-06T08:01

религия

непал

катманду

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Никита Бизин. Практически каждый гость Непала хочет своими глазами увидеть Кумари — девочек, волею судьбы ставших богинями в человеческом обличье. Многим кажется, что их жизнь — сказка. Так ли это на самом деле — в материале РИА Новости.Опасная игра в костиНа площади Дурбар в Катманду — неизменный ажиотаж. Толпы любопытных туристов и набожных паломников стекаются к небольшому трехэтажному кирпичному зданию с причудливыми резными окнами. К ним и устремлены взоры собравшихся. Люди готовы ждать целый день, а кто-то остается на ночь.Неожиданно из темноты проема проступает маленькая хрупкая фигура — девочка, одетая в красное. Взгляд отрешенный, глаза эффектно подведены черными стрелками, тянущимися до самых висков. Она ничего не говорит, не улыбается, не машет рукой. Но ее появление вызывает у толпы неподдельную радость — почти как выход папы римского на площадь Святого Петра.Неудивительно, ведь в этот момент, как верят индуисты, на вас смотрит Кумари — живое воплощение богини Таледжу. Оба эти слова означают девственность и великое женское начало.Иногда непальцам разрешают попасть внутрь дворца — оказаться в непосредственной близости небожительницы, поклониться, поцеловать ее ноги. Сделать это почитают за честь даже президент и премьер-министр страны. Иностранцам такая роскошь недоступна.Как получилось, что несмышленый ребенок стал всемогущим существом? Точно неизвестно, когда появилась эта традиция. Существует лишь красивая легенда о дружбе Таледжу с королем Непала — они встречались, обменивались мудростью, играли в кости.Но однажды то ли супруга правителя оскорбила богиню ревностью, то ли сам монарх — вожделеющим взглядом. Возмущенная Таледжу исчезла, напророчив царскому роду скорый конец.Правда, после долгих уговоров, молитв и жертвоприношений богиня смилостивилась. Пообещала королю, что он найдет ее в образе девочки из семьи Шакья — той самой, к которой принадлежал великий Будда Шакьямуни, основатель буддизма.О каком именно правителе рассказывает легенда — неясно. По мнению историков, это, скорее всего, Джайя Пракаш — последний император династии Малла, который пришел к власти в 1736-м, но вскоре его свергли. К тому же именно он воздвиг дворец на столичной площади Дурбар.Цена славыТак это или нет, но с тех пор вот уже несколько столетий девочки из рода Шакья становятся живыми богинями. Причем требования весьма строгие.Претенденткам следует обладать безупречным астрологическим гороскопом и физическими данными, которые отвечают 32 критериям. Среди них: "тело, подобное баньяну; бедра, как у оленя; грудь, как у льва; шея, как морская раковина; ресницы, как у коровы, и голос, напоминающий утку".Во взоре не должно быть ни радости, ни грусти. А главное — никаких царапин, ссадин и синяков. Считается, это нарушает духовную чистоту. Есть поверье, что будущим Кумари устраивают тест на смелость: запирают на ночь в темном храме в окружении 108 голов убитых буйволов. Но это не более чем вымысел.В действительности после отборочного тура и ритуального посвящения юная богиня переезжает жить во дворец. Просыпается всегда сама — никто не имеет права ее будить — и идет в личную ванную. Затем монах читает мантры, делает подношения — рис и цветы.После завтрака обычно приходит учитель. Никаких домашних заданий и повторения пройденного: девочка вольна выбирать, какие уроки ей интересны, а какие нет. Весь оставшийся день Кумари посвящает играм и приему посетителей.Гости трепетно следят, как богиня воспримет их просьбы и подарки. Реакция не всегда сулит благо. Например, начнет хлопать в ладоши — будешь в немилости у властей, станет копаться в предложенной еде — жди финансовых потерь. Ну а если заплачет — велика вероятность, что просителя постигнет болезнь или даже смерть. Лишь полная невозмутимость на лице — гарантия того, что мольбы будут услышаны.Нынешнюю обладательницу титула — Тришну Шакья — выбрали в 2017-м. Ей было всего три года. Многие сочтут, что для непоседливого ребенка это настоящий рай на земле: делай что угодно — и никто тебе не указ.Но родители Тришны говорили журналистам, что испытывают смешанные чувства: почетно, что дочь стала Кумари, "но есть и грусть, потому что она будет разлучена" с ними. С момента избрания богиня может видеться с семьей лишь 13 раз в году, во время религиозных праздников. Дружить с кем хочешь тоже нельзя — только с детьми прислуги.Так что за статус небожителя приходится платить, причем весьма высокую цену. Потерянный райПо достижении 12 лет Кумари лишаются статуса. В этом возрасте обычно начинаются менструации, тело оскверняется кровью — тогда богиня Таледжу, по преданию, из него выходит.Дворец нужно покинуть: это правило непреложно. Возвращение в отчий дом для семьи, конечно, радость. А вот для чада — настоящая катастрофа."Хотя родители и сестры навещали меня во дворце, привыкнуть к жизни с ними было непросто, она слишком иная. Я не представляла, как можно делить с кем-то ванную или спальню", — рассказывала в интервью Рашмила Шакья, обладательница титула с 1984-го по 1991-й.К тому же оказалось, что девушка вернулась домой абсолютно безграмотной — визиты преподавателя были чисто символическими. Так что предстояло нагнать шестилетнее отставание по всем предметам. Пришлось даже заново учиться ходить: во дворце Рашмилу носили исключительно на руках.А вот Нанимаи Шакья, утратившая божественность в далеком 1969-м, столкнулась с другой проблемой — суеверием. Непальцы долгое время считали, что человек, который взял в жены бывшую Кумари, в скором времени умрет от чахотки.Однако жизнь показала, что со всеми трудностями можно справиться. Так, Рашмила успешно окончила университет и работает программистом в международной корпорации. Нанимаи благополучно ведет бизнес, воспитывает внуков. И лишь единицы из экс-богинь не смогли выйти замуж.

https://ria.ru/20230305/relikviya-1855700344.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

непал, катманду, аналитика - религия и мировоззрение