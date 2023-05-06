https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html

Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ

Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ - РИА Новости, 06.05.2023

Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ

COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, потому что способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, можно только бороться с его... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:51

2023-05-06T15:51

2023-05-06T15:51

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ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, потому что способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, можно только бороться с его последствиями, заявил на брифинге исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. "Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он. Райан пояснил, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот полное уничтожение COVID-19 маловероятно.В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.

https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса