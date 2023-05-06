https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ
Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ - РИА Новости, 06.05.2023
Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ
COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, потому что способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, можно только бороться с его... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:51
2023-05-06T15:51
2023-05-06T15:51
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ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, потому что способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, можно только бороться с его последствиями, заявил на брифинге исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. "Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он. Райан пояснил, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот полное уничтожение COVID-19 маловероятно.В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
В мире, ВОЗ, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ
ВОЗ: искоренить COVID-19 практически невозможно из-за передачи его от животных к человеку
ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. COVID-19 никогда не будет полностью искоренен, потому что способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, можно только бороться с его последствиями, заявил на брифинге исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает", - сказал он.
Райан пояснил, что из-за его передачи от животного к человеку и наоборот полное уничтожение COVID-19 маловероятно.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
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