https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870129407.html
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 488 случаев COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:15
2023-05-06T11:15
2023-05-06T11:15
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 488 случаев COVID-19, шесть человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 488, госпитализированы 96 человек, выздоровели 684 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 577 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 509 635 случаев коронавируса, выздоровели 3 321 633 человека, умерли 48 731 человек.
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870085758.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 96 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 488 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек