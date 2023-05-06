https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1870219382.html
На коронации Карла III несколько военных упали в обморок
На коронации Карла III несколько военных упали в обморок - РИА Новости, 06.05.2023
На коронации Карла III несколько военных упали в обморок
Несколько военных, участвующих в процессии в честь коронации британского короля Карла III и его супруги Камиллы, потеряли сознание, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:29
2023-05-06T19:29
2023-05-06T19:29
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Несколько военных, участвующих в процессии в честь коронации британского короля Карла III и его супруги Камиллы, потеряли сознание, сообщает газета Daily Mail. Издание опубликовало фото, на котором изображена женщина в военной форме на носилках. Отмечается, что она является офицером Королевского флота. Мероприятия в честь коронации королевской четы проходят на фоне протестов антимонархистов. В Лондоне уже были задержаны несколько десятков человек, включая активистов движений Republic и Just Stop Oil. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов. По сообщению газеты Guardian, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.
https://ria.ru/20230506/britaniya-1870144384.html
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в мире, лондон, карл iii, великобритания
В мире, Лондон, Карл III, Великобритания
На коронации Карла III несколько военных упали в обморок
На коронации Карла III несколько участвовавших в церемонии военных упали в обморок