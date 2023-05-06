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Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.05.2023
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:22
2023-05-06T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, денис пушилин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин

Пушилин: Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, несмотря на контрнаступление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы видим, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиаренны, и к которым, конечно, нужно относиться со вниманием, но без каких-либо серьезных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения", - сказал Пушилин.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ПушилинДенис ШмыгальВооруженные силы Украины
 
 
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