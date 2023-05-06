https://ria.ru/20230506/kontrnastuplenie-1870199165.html
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.05.2023
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:22
2023-05-06T17:22
2023-05-06T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис пушилин
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис пушилин, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Пушилин, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, заявил Пушилин
Пушилин: Киев не в состоянии переломить ситуацию на фронте, несмотря на контрнаступление
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Украинские войска не в состоянии переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, даже несмотря на "распиаренное" контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
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"Мы видим, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиаренны, и к которым, конечно, нужно относиться со вниманием, но без каких-либо серьезных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения", - сказал Пушилин.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.