https://ria.ru/20230506/kherson-1870163246.html

ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.05.2023

ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:27

2023-05-06T14:27

2023-05-06T14:38

специальная военная операция на украине

россия

херсон

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины