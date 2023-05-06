https://ria.ru/20230506/kherson-1870163246.html
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:27
2023-05-06T14:27
2023-05-06T14:38
специальная военная операция на украине
россия
херсон
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_caf7eec4c6876bf4210727c2d53bfd70.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162663.html
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_212:0:2681:1852_1920x0_80_0_0_ac3c6ecb11a98905f6c1a9b399521401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 35 украинских боевиков на Херсонском направлении