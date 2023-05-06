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ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 06.05.2023 (обновлено: 14:38 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/kherson-1870163246.html
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.05.2023
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:27
2023-05-06T14:38
специальная военная операция на украине
россия
херсон
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870162663.html
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россия, херсон, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 35 украинских боевиков на Херсонском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военных и артустановку "Гвоздика", заявили в сводке Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 110 человек
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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