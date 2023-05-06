https://ria.ru/20230506/karusel-1870184141.html
В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие
В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.05.2023
В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие
Порядка 15 человек пострадали по предварительным данным при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:09
2023-05-06T16:09
2023-05-06T16:18
оренбург
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 15 человек пострадали по предварительным данным при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, обстоятельства происшествия и состояния пострадавших уточняются.При падении карусели в Оренбурге жертв нет, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, уточнили в региональном МЧС.
https://ria.ru/20220720/proisshestvie-1803910143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, происшествия
В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие
Экстренные службы: около 15 человек пострадали при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 15 человек пострадали по предварительным данным при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"В результате падения карусели "Вихрь", по предварительным данным, пострадали 15 человек" - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства происшествия и состояния пострадавших уточняются.
При падении карусели в Оренбурге жертв нет, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, уточнили в региональном МЧС.
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