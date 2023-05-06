https://ria.ru/20230506/karusel-1870184141.html

В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие

В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.05.2023

В Оренбурге упала карусель, есть пострадавшие

Порядка 15 человек пострадали по предварительным данным при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:09

2023-05-06T16:09

2023-05-06T16:18

оренбург

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Порядка 15 человек пострадали по предварительным данным при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, обстоятельства происшествия и состояния пострадавших уточняются.При падении карусели в Оренбурге жертв нет, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, уточнили в региональном МЧС.

https://ria.ru/20220720/proisshestvie-1803910143.html

оренбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбург, происшествия