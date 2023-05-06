Рейтинг@Mail.ru
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 06.05.2023 (обновлено: 23:26 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:36
2023-05-06T23:26
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
владимир путин
евгений пригожин
донецкая народная республика
рамзан кадыров
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в Артемовск, об этом он сообщил в Telegram-канале."Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях", — говорится в обращении.Как уточнил чеченский лидер, письмо уже отправлено.В субботу утром глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти в полночь на 10 мая.Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвигаться в город, отметив, что несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
артемовск
россия
донецкая народная республика
горловка
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_68:0:1225:868_1920x0_80_0_0_6567d24a6461448ec2987d67ff97c876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, владимир путин, евгений пригожин, донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, горловка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Безопасность, Горловка, Донбасс
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск

Кадыров направил письмо Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмата" в Артемовск

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в Артемовск, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях", — говорится в обращении.
Как уточнил чеченский лидер, письмо уже отправлено.
В субботу утром глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти в полночь на 10 мая.
Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвигаться в город, отметив, что несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинДонецкая Народная РеспубликаРамзан КадыровБезопасностьГорловкаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала