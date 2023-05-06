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Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск

Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023

Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:36

2023-05-06T22:36

2023-05-06T23:26

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

владимир путин

евгений пригожин

донецкая народная республика

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в Артемовск, об этом он сообщил в Telegram-канале."Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях", — говорится в обращении.Как уточнил чеченский лидер, письмо уже отправлено.В субботу утром глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти в полночь на 10 мая.Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвигаться в город, отметив, что несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.

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артемовск, россия, владимир путин, евгений пригожин, донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, горловка, донбасс