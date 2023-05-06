https://ria.ru/20230506/kadyrov-1870244771.html
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск - РИА Новости, 06.05.2023
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T22:36
2023-05-06T22:36
2023-05-06T23:26
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
владимир путин
евгений пригожин
донецкая народная республика
рамзан кадыров
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения спецотряда "Ахмат" в Артемовск, об этом он сообщил в Telegram-канале."Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу Вас дать поручения министру обороны Шойгу С. К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Золотову В. В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений "Ахмат" с других направлений и передачи им позиций ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Артемовск и окрестностях", — говорится в обращении.Как уточнил чеченский лидер, письмо уже отправлено.В субботу утром глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями Кадырова для осуществления передачи позиций в Артемовске. По его словам, это должно произойти в полночь на 10 мая.Глава Чечни, в свою очередь, сообщил о готовности бойцов "Ахмата" выдвигаться в город, отметив, что несколько подразделений уже отправились в зону спецоперации.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.
артемовск
россия
донецкая народная республика
горловка
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_68:0:1225:868_1920x0_80_0_0_6567d24a6461448ec2987d67ff97c876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, владимир путин, евгений пригожин, донецкая народная республика, рамзан кадыров, безопасность, горловка, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Безопасность, Горловка, Донбасс
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артемовск
Кадыров направил письмо Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмата" в Артемовск