https://ria.ru/20230506/invalyuta-1870140154.html

Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты

Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты - РИА Новости, 06.05.2023

Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты

Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас - курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:26

2023-05-06T12:26

2023-05-06T12:26

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас - курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Эксперт прогнозирует, что в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро - 84-90 рубля, а юань - 11,15-11,8 рубля. По состоянию на конец рабочей недели доллар торгуется около 77 рублей, юань - около 11,15 рубля, евро - около 85 рублей. Он также отметил, что на снижение курса иностранных валют влияет восстановление российского экспорта, даже при текущих уровнях цен на "черное золото". Нефтегазовые компании продолжают переориентировать продажу в пользу стран Азии, что будет поддерживать восстановление экспорта и в дальнейшем. Негативно же на курс рубля влияют продолжающийся рост импорта и отток частного капитала за рубеж.

https://ria.ru/20230418/valyuta-1865957319.html

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