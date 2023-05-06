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Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты
Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты - РИА Новости, 06.05.2023
Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты
Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас - курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:26
2023-05-06T12:26
2023-05-06T12:26
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас - курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Эксперт прогнозирует, что в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро - 84-90 рубля, а юань - 11,15-11,8 рубля. По состоянию на конец рабочей недели доллар торгуется около 77 рублей, юань - около 11,15 рубля, евро - около 85 рублей. Он также отметил, что на снижение курса иностранных валют влияет восстановление российского экспорта, даже при текущих уровнях цен на "черное золото". Нефтегазовые компании продолжают переориентировать продажу в пользу стран Азии, что будет поддерживать восстановление экспорта и в дальнейшем. Негативно же на курс рубля влияют продолжающийся рост импорта и отток частного капитала за рубеж.
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Эксперт сообщил о наступлении подходящего момента для покупки инвалюты
Эксперт Евстифеев: наступил подходящий момент для покупки инвалюты к летнему отпуску
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас - курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
«
"Основными валютами, которые предпочитают покупать туристы, остаются доллары и евро... По оценке банка "Зенит", в ближайшее время ситуация на валютном рынке не будет стремительно меняться, как в предыдущие месяцы. Поэтому приобретать доллары и евро можно уже в настоящее время, так как текущие уровни курсов выглядят нейтрально", - считает Евстифеев.
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Эксперт прогнозирует, что в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро - 84-90 рубля, а юань - 11,15-11,8 рубля. По состоянию на конец рабочей недели доллар торгуется около 77 рублей, юань - около 11,15 рубля, евро - около 85 рублей.
«
"Что касается юаней, то рост востребованности китайской валюты при внешнеторговых расчетах не распространяется на его популярность для проведения обычных платежей, в том числе туристических. Об этом свидетельствуют зачастую высокие спреды между курсами покупки и продажи. Однако если планируется посетить такие страны, как Сингапур
, Южная Корея
и Япония
, то стоит обратить внимание на данную валюту, так как высока вероятность более выгодной конвертации", - дополнил Евстифеев.
Он также отметил, что на снижение курса иностранных валют влияет восстановление российского экспорта, даже при текущих уровнях цен на "черное золото". Нефтегазовые компании продолжают переориентировать продажу в пользу стран Азии
, что будет поддерживать восстановление экспорта и в дальнейшем. Негативно же на курс рубля влияют продолжающийся рост импорта и отток частного капитала за рубеж.
«
"Также на курсы будет влиять возможное возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В мае, вероятно, продажа валюты может быть сведена к минимуму, а при позитивном развитии ситуации на нефтяном рынке, покупка валюты не исключается уже с июня", - заключает эксперт.