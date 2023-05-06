https://ria.ru/20230506/gosokhrana-1870180183.html

В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой

В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой - РИА Новости, 06.05.2023

В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой

Сейчас необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов, которые часто... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:51

2023-05-06T15:51

2023-05-06T15:51

нижегородская область

захар прилепин

госдума рф

яна лантратова

россия

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сейчас необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов, которые часто находятся на передовой и имеют влияние на общественное мнение, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Яна Лантратова. Она отметила, что покушение на сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина — "попытка запугать нас всех". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

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нижегородская область, захар прилепин, госдума рф, яна лантратова, россия, подрыв автомобиля захара прилепина