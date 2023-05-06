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В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой - РИА Новости, 06.05.2023
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15:51 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/gosokhrana-1870180183.html
В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой
В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой - РИА Новости, 06.05.2023
В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой
Сейчас необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов, которые часто... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:51
2023-05-06T15:51
нижегородская область
захар прилепин
госдума рф
яна лантратова
россия
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сейчас необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов, которые часто находятся на передовой и имеют влияние на общественное мнение, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Яна Лантратова. Она отметила, что покушение на сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина — "попытка запугать нас всех". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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нижегородская область
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нижегородская область, захар прилепин, госдума рф, яна лантратова, россия, подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Госдума РФ, Яна Лантратова, Россия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В ГД призвали обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой

Депутат Лантратова: необходимо обеспечить госохраной общественных деятелей на передовой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сейчас необходимо подумать об обеспечении госохраной ключевых общественных и политических деятелей, журналистов, военных корреспондентов, которые часто находятся на передовой и имеют влияние на общественное мнение, заявила РИА Новости депутат Госдумы от "Справедливой России — За правду" Яна Лантратова.
«
"Ключевые общественные и политические, журналисты, военкоры, которые регулярно находятся на передовой, помогают большому количеству людей и имеют влияние на общественное мнение. В этой связи - необходимо подумать о том, чтобы в ближайшее время обеспечить их государственной охраной", — сказала Лантратова.
Она отметила, что покушение на сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина — "попытка запугать нас всех".
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
Вчера, 15:36
 
Нижегородская областьЗахар ПрилепинГосдума РФЯна ЛантратоваРоссияПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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