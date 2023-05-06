Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей
Медведев: ФРГ ищет замену российским энергоресурсам, другие страны не готовы их поставлять
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла найти для себя новый драйвер эффективного развития.
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"Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны", - написал Медведев.
По его словам, более 50 процентов населения страны выступает за отставку кабинета нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, как ожидает Медведев, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес в свою очередь будет "клянчить" субсидии у государства ради собственного выживания.
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"Нашим ресурсам нужно еще было найти замену. В Сибирь за нефтью, газом, углем и дровами теперь не поедешь, а США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не очень-то готовы поставлять свои энергоносители на сколь-нибудь выгодных для немцев условиях", - добавил Медведев.
По его словам, Германия "высокомерно" отказалась от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться.