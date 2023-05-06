https://ria.ru/20230506/germaniya-1870140610.html

Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей

Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей - РИА Новости, 06.05.2023

Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:27

2023-05-06T12:27

2023-05-06T12:27

экономика

германия

россия

дмитрий медведев

олаф шольц

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла найти для себя новый драйвер эффективного развития.По его словам, более 50 процентов населения страны выступает за отставку кабинета нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, как ожидает Медведев, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес в свою очередь будет "клянчить" субсидии у государства ради собственного выживания.По его словам, Германия "высокомерно" отказалась от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, дмитрий медведев, олаф шольц, санкции в отношении россии