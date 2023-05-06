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Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей - РИА Новости, 06.05.2023
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12:27 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/germaniya-1870140610.html
Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей
Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей - РИА Новости, 06.05.2023
Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:27
2023-05-06T12:27
экономика
германия
россия
дмитрий медведев
олаф шольц
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла найти для себя новый драйвер эффективного развития.По его словам, более 50 процентов населения страны выступает за отставку кабинета нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, как ожидает Медведев, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес в свою очередь будет "клянчить" субсидии у государства ради собственного выживания.По его словам, Германия "высокомерно" отказалась от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться.
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экономика, германия, россия, дмитрий медведев, олаф шольц, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Россия, Дмитрий Медведев, Олаф Шольц, Санкции в отношении России
Медведев рассказал о последствиях отказа ФРГ от российских энергоносителей

Медведев: ФРГ ищет замену российским энергоресурсам, другие страны не готовы их поставлять

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с РФ, не смогла найти для себя новый драйвер эффективного развития.
«

"Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны", - написал Медведев.

По его словам, более 50 процентов населения страны выступает за отставку кабинета нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца. Кроме того, как ожидает Медведев, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес в свою очередь будет "клянчить" субсидии у государства ради собственного выживания.
«
"Нашим ресурсам нужно еще было найти замену. В Сибирь за нефтью, газом, углем и дровами теперь не поедешь, а США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не очень-то готовы поставлять свои энергоносители на сколь-нибудь выгодных для немцев условиях", - добавил Медведев.
По его словам, Германия "высокомерно" отказалась от российских углеводородов, благодаря которым их экономика могла успешно развиваться.
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