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Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2023
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11:54 06.05.2023 (обновлено: 12:12 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2023
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе". РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:54
2023-05-06T12:12
россия
германия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"."Такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он отметил, что утрата лидерства Германии будет "на радость" Франции и Британии. По его словам, это будет означать полный крах тех политиков, которые говорили, что немцы легко проживут без России, кроме того, придет конец их карьерам.
https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html
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россия, германия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Германия, Дмитрий Медведев, В мире
Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев

Медведев: Германия скоро надолго утратит политическое и экономическое лидерство в Европе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе".
"Такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что утрата лидерства Германии будет "на радость" Франции и Британии. По его словам, это будет означать полный крах тех политиков, которые говорили, что немцы легко проживут без России, кроме того, придет конец их карьерам.
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