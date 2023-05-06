https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html

Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев

Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев - РИА Новости, 06.05.2023

Германия надолго утратит свое лидерство в Европе, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе". РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:54

2023-05-06T11:54

2023-05-06T12:12

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в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"."Такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он отметил, что утрата лидерства Германии будет "на радость" Франции и Британии. По его словам, это будет означать полный крах тех политиков, которые говорили, что немцы легко проживут без России, кроме того, придет конец их карьерам.

https://ria.ru/20230504/medvedev-1869678012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, дмитрий медведев, в мире