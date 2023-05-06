Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ
Религиовед Аллен-младший: конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом
Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic.
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"В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем. Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня", — заявил обозреватель.
По его мнению, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом.
"Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени. На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части 20-го века Рим настолько привязался к западным державам, что Пия XII, который был свирепым антикоммунистом и возглавлял католическую церковь во времена Второй мировой войны, прозвали "капелланом НАТО"", — говорится в статье.
Однако, позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит меняться, отметил обозреватель. В 21-ом веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран и они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, уточнил он.
Таким образом, заявления папы римского отражают противостояние Глобального Севера с Югом, а призывы Ватикана по Украине совпадают с мнением большинства католиков, не находящихся в странах НАТО, резюмировал американский журналист.