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Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
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05:15 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/frantsisk-1870094655.html
Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ
Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023
Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ
Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T05:15
2023-05-06T05:15
в мире
украина
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
нато
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европа
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic.По его мнению, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом."Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени. На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части 20-го века Рим настолько привязался к западным державам, что Пия XII, который был свирепым антикоммунистом и возглавлял католическую церковь во времена Второй мировой войны, прозвали "капелланом НАТО"", — говорится в статье.Однако, позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит меняться, отметил обозреватель. В 21-ом веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран и они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, уточнил он.Таким образом, заявления папы римского отражают противостояние Глобального Севера с Югом, а призывы Ватикана по Украине совпадают с мнением большинства католиков, не находящихся в странах НАТО, резюмировал американский журналист.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html
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в мире, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), нато, сша, европа
В мире, Украина, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), НАТО, США, Европа
Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ

Религиовед Аллен-младший: конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic.
«

"В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем. Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня", — заявил обозреватель.

По его мнению, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом.
"Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени. На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части 20-го века Рим настолько привязался к западным державам, что Пия XII, который был свирепым антикоммунистом и возглавлял католическую церковь во времена Второй мировой войны, прозвали "капелланом НАТО"", — говорится в статье.
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Однако, позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит меняться, отметил обозреватель. В 21-ом веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран и они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, уточнил он.
Таким образом, заявления папы римского отражают противостояние Глобального Севера с Югом, а призывы Ватикана по Украине совпадают с мнением большинства католиков, не находящихся в странах НАТО, резюмировал американский журналист.
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В миреУкраинаВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)НАТОСШАЕвропа
 
 
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