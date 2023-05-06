https://ria.ru/20230506/frantsisk-1870094655.html

Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ

Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2023

Запад впервые в истории лишился ключевого союзника из-за Украины, пишут СМИ

Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:15

2023-05-06T05:15

2023-05-06T05:15

в мире

украина

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

нато

сша

европа

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в статье для Atlantic.По его мнению, конфликт на Украине показал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом."Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени. На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части 20-го века Рим настолько привязался к западным державам, что Пия XII, который был свирепым антикоммунистом и возглавлял католическую церковь во времена Второй мировой войны, прозвали "капелланом НАТО"", — говорится в статье.Однако, позиция папы Франциска демонстрирует колоссальные изменения в философии Ватикана, которая и дальше продолжит меняться, отметил обозреватель. В 21-ом веке возникла ситуация, когда большинство католиков проживают за пределами западных стран и они не воспринимают конфликт на Украине так, как его видят в США или в Европе, уточнил он.Таким образом, заявления папы римского отражают противостояние Глобального Севера с Югом, а призывы Ватикана по Украине совпадают с мнением большинства католиков, не находящихся в странах НАТО, резюмировал американский журналист.

https://ria.ru/20230501/ukraina-1868942450.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869625253.html

украина

ватикан

сша

европа

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Максим Горбачев

в мире, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), нато, сша, европа