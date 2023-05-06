https://ria.ru/20230506/fotoarkhiv-1869503137.html

История в фотографиях: уникальные кадры времен Великой Отечественной войны

История в фотографиях: уникальные кадры времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2023

История в фотографиях: уникальные кадры времен Великой Отечественной войны

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T05:39

2023-05-06T05:39

2023-05-06T05:39

культура

фотография

риа новости

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.“РИА Новости” обладает примерно восьмью тысячами негативов, сделанных советскими фотографами в годы ВОВ. Корреспонденты с первых дней войны “с “Лейкой” и блокнотом” встали в строй и оставили нам уникальные свидетельства времени — за четыре года было сделано около миллиона кадров. Далеко не все были сразу же обнародованы, некоторые увидели свет лишь в послевоенные годы. На фронтах работало около 200 фотокорреспондентов. Многие прошли всю войну и дошли до Берлина. Среди них — Евгений Халдей, Виктор Темин, Яков Рюмкин, Борис Ярославцев, Владимир Гребнев.Широкую известность получил кадр Евгения Халдея, запечатлевший водружение знамени Победы над зданием Рейхстага. Но не все знают, что он был не единственным фотокорреспондентом, стоявшим 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага с камерой. Там же работал корреспондент “Красной звезды” Владимир Гребнев. Обе эти фотографии стали реликвиями, которые бережно хранят редакции изданий, где работали мастера.С июля 1942 года фотограф Владимир Гребнев был откомандирован в редакцию армейской газеты "Фронтовик" — официального печатного издания 3-й ударной армии, с которой прошёл боевой путь от Москвы до Берлина, был награжден орденом Красной Звезды.Негатив ценнейшего исторического фотодокумента, отобразившего установку знамени Победы, Гребнев позднее сдал в Совинформбюро, ставшее потом Агентством печати "Новости". Сохранилась справка из книги регистрации фотоматериалов, подтверждающая, что была сдана серия из 21 оригинального негатива (узкая пленка 35мм) под названием “Берлин 1945 года”.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция (с 16 апреля по 8 мая 1945 года). Советский солдат раздает хлеб женщинам освобожденного Берлина. Германия, Берлин, 1945 год.Фотокорреспондент Олег Кнорринг сотрудничал с газетой “Красная звезда”, дошел до Берлина и сделал десятки кадров, вошедших в историю: моменты сражений, лагеря военнопленных, сожженные русские деревни и разрушенные города. Но особняком стоит кадр, сделанный им на улицах освобожденного Берлина весной 1945 года. На снимке из архива РИА Новости — проявление милосердия и гуманизма советского солдата, который делится хлебом с жительницами германской столицы.Начало Великой Отечественной войны. 24 июня 1941 года в Киеве. Украинская ССР.Уникальное открытие было сделано сотрудниками Службы визуальных проектов информационного агентства РИА Новости в 2019 году. В одном из сейфов были обнаружены фотопленки, которые ранее считались утраченными. Среди этих материалов был негатив кадра Казимира Лишко, сделанный им в самом начале Великой Отечественной войны. Фотография, запечатлевшая первые налеты фашистской авиации на Киев, была снята 24 июня 1941 года. Вторым открытием, связанным с этим снимком, стало понимание того, что оригинальный негатив был подвергнут авторской кадрировке. Немецкие самолеты в верхней части кадра были заштрихованы фотографом, однако нашим специалистам удалось воссоздать оригинальное изображение, сейчас оно доступно в медиабанке Агентства. Эта находка особенно ценна, потому что сохранилось не много кадров, задокументировавших военные действия первых дней ВОВ.

https://ria.ru/20230429/fotoarkhiv-1868110177.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фотография, риа новости