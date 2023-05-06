https://ria.ru/20230506/flag-1870178184.html

Посольство России прокомментировало запрет Германии на флаги в День Победы

Посольство России прокомментировало запрет Германии на флаги в День Победы - РИА Новости, 06.05.2023

Посольство России прокомментировало запрет Германии на флаги в День Победы

Российская сторона не приемлет решение властей ФРГ, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:39

2023-05-06T15:39

2023-05-06T15:39

в мире

германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

европа

день победы

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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Российская сторона не приемлет решение властей ФРГ, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация государственных флагов РФ и символов, неразрывно связанных с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, заявил посол в Германии Сергей Нечаев. "Решительно не приемлем решение властей Берлина, согласно которому 8 и 9 мая 2023 года на основных советских воинских мемориалах посетителям запрещается демонстрация российских государственных флагов, а также символов, неразрывно связанных с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, "георгиевскую ленточку", элементы исторической военной формы и даже песни военных лет", - сообщил посол журналистам. Дипломат отметил, что российская сторона считает такой подход "аморальным и недопустимым". "Требуем полной отмены соответствующих запретов", - добавил Нечаев. Он также напомнил, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями 27 миллионов своих граждан, павших на полях сражений, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней, расстрелянных, сожженных и замученных в ходе гитлеровской войны на уничтожение. "Сегодня мы наблюдаем, как в странах Европы нацисты и их приспешники возводятся в ранг национальных героев. Дискредитируется подвиг Красной Армии, оскверняются советские воинские захоронения, разрушаются и сносятся мемориалы. История фальсифицируется в угоду текущей политической конъюнктуре, предпринимаются попытки уравнять жертв и палачей, победителей и побежденных. С этим невозможно мириться. Нацизму нельзя дать ни единого шанса на возрождение, в том числе в виде русофобии", - отметил Нечаев. По его словам, неравнодушные жители Германии, включая ветеранов Великой Отечественной войны и российских соотечественников, "должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память, отдать дань уважения и благодарности погибшим красноармейцам и жертвам нацизма". Ранее полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который, однако, не распространяется на дипломатов и ветеранов. При этом проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн в своем Twitter заявил, что административный суд Берлина отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, не снимая запрета на российский и советский.

https://ria.ru/20230505/flag-1870071211.html

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

германия

россия

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в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), европа, день победы