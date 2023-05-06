https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870241024.html
В Свердловской области начали эвакуацию жителей поселка, где горит склад
В Свердловской области начали эвакуацию жителей поселка, где горит склад - РИА Новости, 06.05.2023
В Свердловской области начали эвакуацию жителей поселка, где горит склад
Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайский в Свердловской области, где лесной пожар перешел на склады с порохом, сообщил глава Режевского городского... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:54
2023-05-06T21:54
2023-05-06T21:54
происшествия
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свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайский в Свердловской области, где лесной пожар перешел на склады с порохом, сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в Первомайском огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. "Начата эвакуация жителей поселка Первомайский. Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте", - написал Карташов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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происшествия, урал, свердловская область, россия
Происшествия, Урал, Свердловская область, Россия
В Свердловской области начали эвакуацию жителей поселка, где горит склад
В Свердловской области эвакуируют жителей поселка, где загорелся склад с порохом