https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870187016.html

В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию

В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию - РИА Новости, 06.05.2023

В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию

Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:27

2023-05-06T16:27

2023-05-06T16:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

владимир рогов

евгений балицкий

киев

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. "Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населённых пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населённые пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, объявленная частичная эвакуация населения - это одна из мер предосторожности. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html

https://ria.ru/20230506/rogov-1870099718.html

запорожская область

энергодар

киев

россия

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запорожская область, энергодар, владимир рогов, евгений балицкий, киев, россия, вооруженные силы украины