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В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию - РИА Новости, 06.05.2023
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16:27 06.05.2023 (обновлено: 16:29 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870187016.html
В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию
В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию - РИА Новости, 06.05.2023
В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию
Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:27
2023-05-06T16:29
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
владимир рогов
евгений балицкий
киев
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. "Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населённых пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населённые пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, объявленная частичная эвакуация населения - это одна из мер предосторожности. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230506/zaes-1870135739.html
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запорожская область
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запорожская область, энергодар, владимир рогов, евгений балицкий, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В Запорожье могут расширить список населенных пунктов под эвакуацию

Рогов: в Запорожье могут расширить список населенных пунктов для частичной эвакуации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖители во время эвакуации
Жители во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители во время эвакуации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Список прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области, попавших под частичную эвакуацию, расширят, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона.
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"Сейчас проводится частичная эвакуация из ряда населённых пунктов, которые находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Людей организовано перевозят в тыл области. При этом не все населённые пункты попали в список на частичную эвакуацию, так что, думаю, он будет расширен", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, объявленная частичная эвакуация населения - это одна из мер предосторожности.
«
"Это не оставление городов, а стремление обезопасить наших граждан от обстрелов украинских боевиков", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарВладимир РоговЕвгений БалицкийКиевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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