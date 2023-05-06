https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870133581.html

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода - РИА Новости, 06.05.2023

В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

ГУ МЧС по Белгородской области сообщило в телеграм-канале, что информация об эвакуации жителей областного центра является ложной. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T11:36

2023-05-06T11:36

2023-05-06T11:36

происшествия

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. ГУ МЧС по Белгородской области сообщило в телеграм-канале, что информация об эвакуации жителей областного центра является ложной. "В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной!", - говорится в телеграм-канале МЧС. Уточняется, что целью распространения ложной информации является паника и тревога среди граждан. Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)