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В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода - РИА Новости, 06.05.2023
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11:36 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870133581.html
В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода
В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода - РИА Новости, 06.05.2023
В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода
ГУ МЧС по Белгородской области сообщило в телеграм-канале, что информация об эвакуации жителей областного центра является ложной. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T11:36
2023-05-06T11:36
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. ГУ МЧС по Белгородской области сообщило в телеграм-канале, что информация об эвакуации жителей областного центра является ложной. "В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной!", - говорится в телеграм-канале МЧС. Уточняется, что целью распространения ложной информации является паника и тревога среди граждан. Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
https://ria.ru/20230503/taman-1869319482.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

ГУ МЧС по Белгородской области опровергло информацию об эвакуации областного центра

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. ГУ МЧС по Белгородской области сообщило в телеграм-канале, что информация об эвакуации жителей областного центра является ложной.
"В социальных сетях массово распространяется ложная информация о том, что МЧС России проводит эвакуацию населения в областном центре. Данная информация не соответствует действительности и является ложной!", - говорится в телеграм-канале МЧС.
Уточняется, что целью распространения ложной информации является паника и тревога среди граждан.
Ведомство предупреждает о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 09:02
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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