https://ria.ru/20230506/ekvador-1870086144.html

В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны

В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2023

В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны

Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:33

2023-05-06T00:33

2023-05-06T00:33

в мире

эквадор

россия

владимир путин

волонтеры победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В мероприятии принимали участие соотечественники, члены движения "Волонтеры Победы", выпускники, представители правительства провинции Пичинча, сотрудники посольства и члены семей. Акция проводится в Эквадоре уже во второй раз. Акция "Сад памяти" приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2020 году. Тогда более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. "Сад памяти" поддержал и президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Парк "Середина мира" был разбит вокруг памятника, установленного на предполагаемой линии, где сходится южное и северное полушария. Лишь позднее выяснилось, что линия экватора проходит чуть в стороне, в более чем 200 метрах от монумента. Однако все равно это место притягивает тысячи туристов.

https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html

эквадор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, россия, владимир путин, волонтеры победы