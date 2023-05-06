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В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2023
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны
Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:33
2023-05-06T00:33
2023-05-06T00:33
в мире
эквадор
россия
владимир путин
волонтеры победы
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В мероприятии принимали участие соотечественники, члены движения "Волонтеры Победы", выпускники, представители правительства провинции Пичинча, сотрудники посольства и члены семей. Акция проводится в Эквадоре уже во второй раз. Акция "Сад памяти" приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2020 году. Тогда более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. "Сад памяти" поддержал и президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Парк "Середина мира" был разбит вокруг памятника, установленного на предполагаемой линии, где сходится южное и северное полушария. Лишь позднее выяснилось, что линия экватора проходит чуть в стороне, в более чем 200 метрах от монумента. Однако все равно это место притягивает тысячи туристов.
https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html
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в мире, эквадор, россия, владимир путин, волонтеры победы
В мире, Эквадор, Россия, Владимир Путин, Волонтеры Победы
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны
Посольство России в Эквадоре: у Кито разбили небольшой сад в память о героях ВОВ