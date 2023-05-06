Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/ekvador-1870086144.html
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.05.2023
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны
Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:33
2023-05-06T00:33
в мире
эквадор
россия
владимир путин
волонтеры победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В мероприятии принимали участие соотечественники, члены движения "Волонтеры Победы", выпускники, представители правительства провинции Пичинча, сотрудники посольства и члены семей. Акция проводится в Эквадоре уже во второй раз. Акция "Сад памяти" приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2020 году. Тогда более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. "Сад памяти" поддержал и президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату. Парк "Середина мира" был разбит вокруг памятника, установленного на предполагаемой линии, где сходится южное и северное полушария. Лишь позднее выяснилось, что линия экватора проходит чуть в стороне, в более чем 200 метрах от монумента. Однако все равно это место притягивает тысячи туристов.
https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html
эквадор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_135:296:1785:1533_1920x0_80_0_0_d7f0d1ed398d370f49714bfb83100bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, россия, владимир путин, волонтеры победы
В мире, Эквадор, Россия, Владимир Путин, Волонтеры Победы
В Эквадоре разбили сад в память о героях Великой Отечественной войны

Посольство России в Эквадоре: у Кито разбили небольшой сад в память о героях ВОВ

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая – РИА Новости. Российские соотечественники и дипломаты посадили неподалеку от столицы Эквадора небольшой сад в память о героях Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
«
"Провели сегодня акцию "Сад памяти" в парке "Середина мира". Посадили 10 молодых лимонных деревьев", - сказал посол.
В мероприятии принимали участие соотечественники, члены движения "Волонтеры Победы", выпускники, представители правительства провинции Пичинча, сотрудники посольства и члены семей. Акция проводится в Эквадоре уже во второй раз.
Акция "Сад памяти" приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. Ее главная цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция впервые была проведена в 2020 году. Тогда более 300 тысяч человек из 85 регионов России и свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. "Сад памяти" поддержал и президент РФ Владимир Путин, высадив дерево у Ржевского мемориала Советскому солдату.
Парк "Середина мира" был разбит вокруг памятника, установленного на предполагаемой линии, где сходится южное и северное полушария. Лишь позднее выяснилось, что линия экватора проходит чуть в стороне, в более чем 200 метрах от монумента. Однако все равно это место притягивает тысячи туристов.
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Эквадоре заявили о помощи "Мира" в борьбе Латинской Америки с долларом
27 апреля, 01:49
 
В миреЭквадорРоссияВладимир ПутинВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала