https://ria.ru/20230506/eksport-1870213119.html

Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции

Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023

Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:45

2023-05-06T18:45

2023-05-06T18:45

экономика

россия

турция

украина

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

продуктовая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838638220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db968031c65c8d2b4a2768dcfbcf25e2.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие реального прогресса в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах, заявили в субботу в МИД России. "С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций был подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с выполнением меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html

https://ria.ru/20230503/sdelka-1869453819.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, украина, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, продуктовая сделка