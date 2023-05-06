Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции
МИД: Вершинин указал главе ЮНКТАД на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКонтейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта
Контейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие реального прогресса в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах, заявили в субботу в МИД России.
"С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций был подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с выполнением меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.