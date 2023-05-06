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Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023
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18:45 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/eksport-1870213119.html
Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции
Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции - РИА Новости, 06.05.2023
Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции
Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:45
2023-05-06T18:45
экономика
россия
турция
украина
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
продуктовая сделка
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие реального прогресса в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах, заявили в субботу в МИД России. "С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций был подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с выполнением меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
https://ria.ru/20230503/sdelka-1869453819.html
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экономика, россия, турция, украина, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, продуктовая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Сергей Вершинин, ООН, Зерновая сделка, продуктовая сделка
Россия указала ООН на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции

МИД: Вершинин указал главе ЮНКТАД на отсутствие прогресса по экспорту сельхозпродукции

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКонтейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта
Контейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Контейнеры на территории таможенного терминала Балтийского порта. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе консультаций с генсеком конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан указал ей на отсутствие реального прогресса в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах, заявили в субботу в МИД России.
"С российской стороны внимание было привлечено к тому, что сохраняются препятствия на пути доступа на мировой рынок указанной продукции, а также отсутствует реальный прогресс в решении системных проблем в финансовой и транспортно-логистической сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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В МИД РФ подчеркнули, что в ходе консультаций был подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с выполнением меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаСергей ВершининООНЗерновая сделкапродуктовая сделка
 
 
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