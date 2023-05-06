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Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы
Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2023
Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы
Специалисты дополнительно промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:36
2023-05-06T10:36
2023-05-06T10:36
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты дополнительно промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды. "Просим водителей быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники, задействованной в работах", - добавляется в сообщении. Ранее в рамках месячника по благоустройству было проведено четыре аналогичные промывки дорог и тротуаров.
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РИА Новости
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы
Бирюков: специалисты промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Специалисты дополнительно промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.
"Просим водителей быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники, задействованной в работах", - добавляется в сообщении.
Ранее в рамках месячника по благоустройству было проведено четыре аналогичные промывки дорог и тротуаров.
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