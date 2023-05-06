https://ria.ru/20230506/dorogi-1870122728.html

Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы

Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2023

Дороги и тротуары промоют с шампунем в Москве в преддверии Дня Победы

Специалисты дополнительно промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:36

2023-05-06T10:36

2023-05-06T10:36

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851752467_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8a6db227293e22e16de6b85c249074a9.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты дополнительно промоют дороги и тротуары Москвы с шампунем в преддверии Дня Победы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу, 6 мая, дополнительную промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. В работах задействуем необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что концентрированный шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смыть обычной водой. Средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды. "Просим водителей быть внимательнее и не препятствовать движению коммунальной техники, задействованной в работах", - добавляется в сообщении. Ранее в рамках месячника по благоустройству было проведено четыре аналогичные промывки дорог и тротуаров.

https://ria.ru/20230504/parad-1869625761.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков