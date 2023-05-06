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Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:54
2023-05-06T12:54
2023-05-06T12:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Червоноармейской получили ранения женщина 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения", - написал Кулемзин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины и ребенка при обстреле Петровского района Донецка