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Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.05.2023

Женщина и ребенок получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:54

2023-05-06T12:54

2023-05-06T12:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Женщина и ребенок получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Червоноармейской получили ранения женщина 1993 года рождения и мальчик 2013 года рождения", - написал Кулемзин.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика