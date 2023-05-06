Украинские войска обстреляли из РСЗО Владимировку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Владимировке в ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Владимировке, расположенной примерно в десяти километрах от Угледара, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Владимировка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.