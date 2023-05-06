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Украинские войска обстреляли из РСЗО Владимировку в ДНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО Владимировку в ДНР - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Владимировку в ДНР

Украинские войска в 12.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Владимировке, расположенной примерно в десяти... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:14

2023-05-06T14:14

2023-05-06T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 (совпадает с мск) выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Владимировке, расположенной примерно в десяти километрах от Угледара, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, украинские войска с 10.30 по 12.55 выпустили 34 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, а также Владимировке, Александровке и Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины