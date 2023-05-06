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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.05.2023
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01:19 06.05.2023 (обновлено: 01:26 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/dnepropetrovsk-1870087687.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T01:19
2023-05-06T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина
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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), страна.ua, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Страна.ua, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Днепропетровске

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра. — Прим. ред.) сообщают о взрывах", — говорится в публикации.

Другие подробности не приводятся.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)Страна.uaВооруженные силы РФ
 
 
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