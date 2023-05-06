https://ria.ru/20230506/dnepropetrovsk-1870087687.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T01:19
2023-05-06T01:19
2023-05-06T01:26
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Днепропетровске