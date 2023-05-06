https://ria.ru/20230506/dnepropetrovsk-1870087687.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T01:19

2023-05-06T01:19

2023-05-06T01:26

специальная военная операция на украине

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днепропетровск

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днепр (город)

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230505/otvet-1870082098.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), страна.ua, вооруженные силы рф