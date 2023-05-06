https://ria.ru/20230506/dialog-1870182781.html

В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем

В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем - РИА Новости, 06.05.2023

В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем

Официальный Кишинев заинтересован в сохранении стабильной обстановки в регионе и продолжении конструктивного диалога с Тирасполем в формате рабочих встреч,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:59

2023-05-06T15:59

2023-05-06T15:59

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Официальный Кишинев заинтересован в сохранении стабильной обстановки в регионе и продолжении конструктивного диалога с Тирасполем в формате рабочих встреч, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии. "Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел рабочие встречи со специальным представителем Европейского союза в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Доротой Длуши-Сулига, находящейся с рабочим визитом в нашей стране. Вице-премьер сообщил, что Молдавия заинтересована в сохранении спокойной и стабильной ситуации в регионе, продолжении конструктивного диалога в формате рабочих встреч политических представителей", - сообщается на сайте правительства. Как отметили в Бюро по реинтеграции, беседа была сосредоточена на текущей динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, актуальных вопросах повестки дня и подходах Кишинева к ним. Серебрян отметил, что новая встреча представителей Кишинева и Тирасполя запланирована на 12 мая. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html

https://ria.ru/20230301/zelenskiy-1855143074.html

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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, евросоюз