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В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем - РИА Новости, 06.05.2023
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15:59 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/dialog-1870182781.html
В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем
В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем - РИА Новости, 06.05.2023
В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем
Официальный Кишинев заинтересован в сохранении стабильной обстановки в регионе и продолжении конструктивного диалога с Тирасполем в формате рабочих встреч,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:59
2023-05-06T15:59
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
евросоюз
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Официальный Кишинев заинтересован в сохранении стабильной обстановки в регионе и продолжении конструктивного диалога с Тирасполем в формате рабочих встреч, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии. "Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел рабочие встречи со специальным представителем Европейского союза в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Доротой Длуши-Сулига, находящейся с рабочим визитом в нашей стране. Вице-премьер сообщил, что Молдавия заинтересована в сохранении спокойной и стабильной ситуации в регионе, продолжении конструктивного диалога в формате рабочих встреч политических представителей", - сообщается на сайте правительства. Как отметили в Бюро по реинтеграции, беседа была сосредоточена на текущей динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, актуальных вопросах повестки дня и подходах Кишинева к ним. Серебрян отметил, что новая встреча представителей Кишинева и Тирасполя запланирована на 12 мая. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Евросоюз
В Молдавии заявили, что заинтересованы в продолжении диалога с Тирасполем

Молдавия заявила, что заинтересована в продолжении конструктивного диалога с Тирасполем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Официальный Кишинев заинтересован в сохранении стабильной обстановки в регионе и продолжении конструктивного диалога с Тирасполем в формате рабочих встреч, сообщила пресс-служба Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии.
"Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян провел рабочие встречи со специальным представителем Европейского союза в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Доротой Длуши-Сулига, находящейся с рабочим визитом в нашей стране. Вице-премьер сообщил, что Молдавия заинтересована в сохранении спокойной и стабильной ситуации в регионе, продолжении конструктивного диалога в формате рабочих встреч политических представителей", - сообщается на сайте правительства.
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Как отметили в Бюро по реинтеграции, беседа была сосредоточена на текущей динамике диалога между Кишиневом и Тирасполем, актуальных вопросах повестки дня и подходах Кишинева к ним. Серебрян отметил, что новая встреча представителей Кишинева и Тирасполя запланирована на 12 мая.
«
"Серебрян напомнил, что центральные цели переговоров состоят в продвижении реинтеграции страны, устранении искусственных барьеров между двумя берегами и продвижении в процессе приднестровского урегулирования. Эти позиции поддерживают ЕС и международные партнеры Молдавии", - добавили в кабмине.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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