https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html

МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2023

МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:09

2023-05-06T14:09

2023-05-06T14:09

в мире

россия

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, заявили в МИД России. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, - говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства. В МИД добавили, что теперь, когда мир преодолел острую фазу кризиса, сохраняет актуальность проблематика "глобального постковидного восстановления, в частности ее социально-экономического измерения". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последнее время все чаще вскрываются факты коррупции мирового масштаба вокруг американских фармацевтических компаний и тех, кто насыщал национальные рынки их вакцинными препаратами. "Тем не менее, несмотря на все вскрывшиеся сложности и проблемы, миру удалось справиться с этим тяжелейшим ударом и сохранить миллионы жизней, что стало возможным только благодаря взаимной поддержке и сотрудничеству", - подчеркнули в МИД России.

https://ria.ru/20230505/koronavirus-1869978506.html

https://ria.ru/20230414/pandemiya-1865320528.html

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в мире, россия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)