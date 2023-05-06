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МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 06.05.2023
МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:09
2023-05-06T14:09
2023-05-06T14:09
в мире
россия
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коронавирус covid-19
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, заявили в МИД России. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. "Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, - говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства. В МИД добавили, что теперь, когда мир преодолел острую фазу кризиса, сохраняет актуальность проблематика "глобального постковидного восстановления, в частности ее социально-экономического измерения". Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последнее время все чаще вскрываются факты коррупции мирового масштаба вокруг американских фармацевтических компаний и тех, кто насыщал национальные рынки их вакцинными препаратами. "Тем не менее, несмотря на все вскрывшиеся сложности и проблемы, миру удалось справиться с этим тяжелейшим ударом и сохранить миллионы жизней, что стало возможным только благодаря взаимной поддержке и сотрудничеству", - подчеркнули в МИД России.
https://ria.ru/20230505/koronavirus-1869978506.html
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в мире, россия, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, ВОЗ, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
МИД: Россия готова сотрудничать со всеми странами для предотвращения будущих пандемий
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, заявили в МИД России
.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
"Россия готова оказывать помощь и сотрудничать со всеми странами на принципах солидарности, равноправия и уважения международного права в поиске взаимоприемлемых решений по выходу на позитивную динамику устойчивого развития и расширению международного сотрудничества в сфере глобального здравоохранения для предотвращения будущих пандемий, - говорится в сообщении, распространенном на сайте ведомства.
В МИД добавили, что теперь, когда мир преодолел острую фазу кризиса, сохраняет актуальность проблематика "глобального постковидного восстановления, в частности ее социально-экономического измерения".
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последнее время все чаще вскрываются факты коррупции мирового масштаба вокруг американских фармацевтических компаний и тех, кто насыщал национальные рынки их вакцинными препаратами.
"Тем не менее, несмотря на все вскрывшиеся сложности и проблемы, миру удалось справиться с этим тяжелейшим ударом и сохранить миллионы жизней, что стало возможным только благодаря взаимной поддержке и сотрудничеству", - подчеркнули в МИД России.
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