В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста

В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста

2023-05-06 По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News. В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. "Более десятка протестующих Just Stop Oil были задержаны перед тем, как они собирались пересечь барьер на улице Мэлл (ведущей к Букингемскому дворцу)", - говорится в сообщении телеканала. Позднее телеканал со ссылкой на Just Stop Oil сообщил, что в Лондоне были задержаны по меньшей мере 19 человек. Коронация британского короля Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, которая состоится в субботу, пройдет на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.

