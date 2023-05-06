Рейтинг@Mail.ru
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/britaniya-1870144384.html
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста - РИА Новости, 06.05.2023
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста
По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:50
2023-05-06T12:50
в мире
лондон
великобритания
карл iii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News. В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. "Более десятка протестующих Just Stop Oil были задержаны перед тем, как они собирались пересечь барьер на улице Мэлл (ведущей к Букингемскому дворцу)", - говорится в сообщении телеканала. Позднее телеканал со ссылкой на Just Stop Oil сообщил, что в Лондоне были задержаны по меньшей мере 19 человек. Коронация британского короля Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, которая состоится в субботу, пройдет на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1869660671.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, карл iii
В мире, Лондон, Великобритания, Карл III
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста

В Британии перед коронацией Карла III задержали 19 участников акции протеста Just Stop Oil

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News.
В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.
"Более десятка протестующих Just Stop Oil были задержаны перед тем, как они собирались пересечь барьер на улице Мэлл (ведущей к Букингемскому дворцу)", - говорится в сообщении телеканала.
Позднее телеканал со ссылкой на Just Stop Oil сообщил, что в Лондоне были задержаны по меньшей мере 19 человек.
Коронация британского короля Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, которая состоится в субботу, пройдет на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
Британская королева Елизавета II коронована как монарх Великобритании, держит Королевский скипетр, восседая на троне в короне Святого Эдуарда в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 2 июня 1953 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Церемония коронации британских монархов
Вчера, 01:35
 
В миреЛондонВеликобританияКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала