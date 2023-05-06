https://ria.ru/20230506/britaniya-1870144384.html
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста - РИА Новости, 06.05.2023
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста
По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:50
2023-05-06T12:50
2023-05-06T12:50
в мире
лондон
великобритания
карл iii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал Sky News. В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. "Более десятка протестующих Just Stop Oil были задержаны перед тем, как они собирались пересечь барьер на улице Мэлл (ведущей к Букингемскому дворцу)", - говорится в сообщении телеканала. Позднее телеканал со ссылкой на Just Stop Oil сообщил, что в Лондоне были задержаны по меньшей мере 19 человек. Коронация британского короля Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, которая состоится в субботу, пройдет на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
https://ria.ru/20230506/koronatsiya-1869660671.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, карл iii
В мире, Лондон, Великобритания, Карл III
В Британии в преддверии коронации задержали 19 участников акции протеста
В Британии перед коронацией Карла III задержали 19 участников акции протеста Just Stop Oil
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
По меньшей мере 19 участников акции протеста Just Stop Oil были задержаны в Британии в преддверии коронации короля Карла III, сообщает телеканал
Sky News.
В 2022 году активисты движений Just Stop Oil и Extinction Rebellion, выступающие за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона
.
"Более десятка протестующих Just Stop Oil были задержаны перед тем, как они собирались пересечь барьер на улице Мэлл (ведущей к Букингемскому дворцу)", - говорится в сообщении телеканала.
Позднее телеканал со ссылкой на Just Stop Oil сообщил, что в Лондоне были задержаны по меньшей мере 19 человек.
Коронация британского короля Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы, которая состоится в субботу, пройдет на фоне роста антимонархических настроений в стране, невысокого интереса общества к самому мероприятию и продолжающегося разлада в королевской семье. Антимонархическое движение Republic планировало провести протесты в день коронации с участием 1,6 тысячи активистов.
Церемония коронации британских монархов