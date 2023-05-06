https://ria.ru/20230506/bayden-1870125535.html
Американцы заговорили о конце карьеры Байдена после двух слов в ресторане
Американцы заговорили о конце карьеры Байдена после двух слов в ресторане - РИА Новости, 06.05.2023
Американцы заговорили о конце карьеры Байдена после двух слов в ресторане
Американских пользователей Twitter возмутила фраза президента США Джо Байдена, сказанная им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:58
2023-05-06T10:58
2023-05-06T15:30
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американских пользователей Twitter возмутила фраза президента США Джо Байдена, сказанная им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.Так они отреагировали на то, что глава Белого дома обратился к одному из посетителей с просьбой "не прыгать"."Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться", — написал один из комментаторов. "Разве мы, американский народ, не заслуживаем знать, что на самом деле происходит с президентом?" — задался вопросом другой. "Этот парень выглядит очень потерянным", — поддержал третий. "Если бы Байден когда-нибудь вошел куда-нибудь, я бы повернулся к нему спиной и вышел", — поделился мнением еще один пользователь. "Почему он так поступает? Вот чудак", — заключили читатели. Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230506/bayden-1870098278.html
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в мире, сша, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, США, Джо Байден, Вашингтон (штат)
Американцы заговорили о конце карьеры Байдена после двух слов в ресторане
Пользователи Twitter потребовали отставки Байдена после двух слов в мексиканском ресторане
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Американских пользователей Twitter возмутила фраза президента США Джо Байдена, сказанная им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.
Так они отреагировали на то, что глава Белого дома обратился к одному из посетителей с просьбой "не прыгать".
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"Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться", — написал один из комментаторов.
"Разве мы, американский народ, не заслуживаем знать, что на самом деле происходит с президентом?" — задался вопросом другой.
"Этот парень выглядит очень потерянным", — поддержал третий.
"Если бы Байден
когда-нибудь вошел куда-нибудь, я бы повернулся к нему спиной и вышел", — поделился мнением еще один пользователь.
"Почему он так поступает? Вот чудак", — заключили читатели.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации. Оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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