https://ria.ru/20230506/bayden-1870093661.html

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США - РИА Новости, 06.05.2023

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США

Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T03:26

2023-05-06T03:26

2023-05-06T03:26

в мире

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джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за все время. По его мнению, ему удалось "набраться чертовски много мудрости". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы ее праймериз проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230504/tvit-1869733472.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, nbc