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Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США - РИА Новости, 06.05.2023
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03:26 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/bayden-1870093661.html
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США - РИА Новости, 06.05.2023
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США
Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T03:26
2023-05-06T03:26
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за все время. По его мнению, ему удалось "набраться чертовски много мудрости". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы ее праймериз проводились сейчас. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, nbc
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, NBC
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США

Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за все время.
«
"Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост. Я также считаю, что доказал свою честность и эффективность", - сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.
По его мнению, ему удалось "набраться чертовски много мудрости".
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы ее праймериз проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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