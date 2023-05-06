Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее объявивший о намерении вновь побороться за высший государственный пост в стране, заявил, что считает себя самым опытным претендентом на эту роль за все время.
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"Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей, и у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост. Я также считаю, что доказал свою честность и эффективность", - сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.
По его мнению, ему удалось "набраться чертовски много мудрости".
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Согласно данным последнего опроса телекомпании NBC, порядка 46% избирателей от Республиканской партии США поддержали бы кандидатуру Трампа, если бы ее праймериз проводились сейчас.
Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.