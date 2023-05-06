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Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 06.05.2023 (обновлено: 15:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/avto-1870180725.html
Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей
Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023
Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей
Очередная партия автомобилей, закупленных за счет областного бюджета, передана в зону спецоперации от правительства Ростовской области, сообщается на... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:26
2023-05-06T15:51
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая – РИА Новости. Очередная партия автомобилей, закупленных за счет областного бюджета, передана в зону спецоперации от правительства Ростовской области, сообщается на официальном портале правительства региона. "В зону специальной военной операции передана очередная партия автомобилей – три "УАЗ Патриот" и две "Нивы", закупленных за счет областного бюджета", - говорится в сообщении. Общая стоимость переданного имущества – 7 миллионов рублей, автомобили будут использоваться в одной из частей, дислоцированных на территории региона. Как отметил заместитель губернатора региона Вадим Артемов, из регионального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на закупку техники, оборудования, обмундирования, которые направляются военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. По словам Артемова, также активно работает Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, куда поступают добровольные пожертвования от жителей региона, предприятий и организаций. "На сегодняшний день на счет поступило более 900 миллионов рублей. За счет средств фонда закуплено и передано в зону проведения специальной военной операции имущество, которое не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ: термоковрики, резиновые сапоги, спальники, фонарики и многое другое", - уточнил Артемов.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
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россия, ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди
Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей

В зону СВО передали партию авто, закупленных за счет бюджета властей Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая – РИА Новости. Очередная партия автомобилей, закупленных за счет областного бюджета, передана в зону спецоперации от правительства Ростовской области, сообщается на официальном портале правительства региона.
"В зону специальной военной операции передана очередная партия автомобилей – три "УАЗ Патриот" и две "Нивы", закупленных за счет областного бюджета", - говорится в сообщении. Общая стоимость переданного имущества – 7 миллионов рублей, автомобили будут использоваться в одной из частей, дислоцированных на территории региона.
Как отметил заместитель губернатора региона Вадим Артемов, из регионального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на закупку техники, оборудования, обмундирования, которые направляются военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.
По словам Артемова, также активно работает Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, куда поступают добровольные пожертвования от жителей региона, предприятий и организаций.
"На сегодняшний день на счет поступило более 900 миллионов рублей. За счет средств фонда закуплено и передано в зону проведения специальной военной операции имущество, которое не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ: термоковрики, резиновые сапоги, спальники, фонарики и многое другое", - уточнил Артемов.
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Надежные люди
 
 
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