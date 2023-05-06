https://ria.ru/20230506/avto-1870180725.html

Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей

Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023

Власти Ростовской области передали в зону спецоперации партию автомобилей

Очередная партия автомобилей, закупленных за счет областного бюджета, передана в зону спецоперации от правительства Ростовской области, сообщается на... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:26

2023-05-06T15:26

2023-05-06T15:51

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

ульяновский автомобильный завод (уаз)

надежные люди

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая – РИА Новости. Очередная партия автомобилей, закупленных за счет областного бюджета, передана в зону спецоперации от правительства Ростовской области, сообщается на официальном портале правительства региона. "В зону специальной военной операции передана очередная партия автомобилей – три "УАЗ Патриот" и две "Нивы", закупленных за счет областного бюджета", - говорится в сообщении. Общая стоимость переданного имущества – 7 миллионов рублей, автомобили будут использоваться в одной из частей, дислоцированных на территории региона. Как отметил заместитель губернатора региона Вадим Артемов, из регионального бюджета выделено более 80 миллионов рублей на закупку техники, оборудования, обмундирования, которые направляются военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. По словам Артемова, также активно работает Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, куда поступают добровольные пожертвования от жителей региона, предприятий и организаций. "На сегодняшний день на счет поступило более 900 миллионов рублей. За счет средств фонда закуплено и передано в зону проведения специальной военной операции имущество, которое не входит в стандартный набор, предоставляемый по нормам Минобороны РФ: термоковрики, резиновые сапоги, спальники, фонарики и многое другое", - уточнил Артемов.

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди