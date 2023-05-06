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Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 06.05.2023 (обновлено: 21:55 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/artemovsk-1870235575.html
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске за сутки на 170 метров, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:00
2023-05-06T21:55
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
рамзан кадыров
евгений пригожин
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске за сутки на 170 метров, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале."Группами сегодня занято 95 700 квадратных метров, под контролем противника остается 2,42 квадратных километра, максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий", - заявил Пригожин. Пригожин добавил, что подразделения группы "Вагнер" продолжат штурмы города до 00.00 10 мая 2023 года. Ранее сегодня Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. В своем телеграм-канале Рамзан кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО. Глава Чечни уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город силами подразделений "Ахмат".
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артемовск, донецкая народная республика, рамзан кадыров, евгений пригожин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин, В мире
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин: российские силы продвинулись в Артемовске на 170 метров

© AP Photo / Iryna RybakovaВид Артемовска
Вид Артемовска - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Вид Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске за сутки на 170 метров, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Группами сегодня занято 95 700 квадратных метров, под контролем противника остается 2,42 квадратных километра, максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий", - заявил Пригожин.
Пригожин добавил, что подразделения группы "Вагнер" продолжат штурмы города до 00.00 10 мая 2023 года.
Ранее сегодня Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. В своем телеграм-канале Рамзан кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО. Глава Чечни уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город силами подразделений "Ахмат".
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРамзан КадыровЕвгений ПригожинВ мире
 
 
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