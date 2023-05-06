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Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023

Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске за сутки на 170 метров, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T21:00

2023-05-06T21:00

2023-05-06T21:55

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

рамзан кадыров

евгений пригожин

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске за сутки на 170 метров, сообщил основатель группы Евгений Пригожин в Telegram-канале."Группами сегодня занято 95 700 квадратных метров, под контролем противника остается 2,42 квадратных километра, максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают. Это комплекс высокоэтажных зданий", - заявил Пригожин. Пригожин добавил, что подразделения группы "Вагнер" продолжат штурмы города до 00.00 10 мая 2023 года. Ранее сегодня Пригожин сообщил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артёмовске. В своем телеграм-канале Рамзан кадыров заявил, что подразделение "Ахмат" готов выдвигаться в Артёмовск, несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО. Глава Чечни уже подписал соответствующее письмо на имя Верховного Главнокомандующего о готовности вернуть город силами подразделений "Ахмат".

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, рамзан кадыров, евгений пригожин, в мире